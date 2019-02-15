白先勇攜手蘇州崑劇院　《義俠記》重新解讀潘金蓮

▲《白羅衫》藝術指導及演員加緊排練對戲。（圖／蘇州市台辦提供）

記者魏有德／綜合報導

知名作家白先勇2004年投身崑曲製作，至今有15年。由蘇州崑劇院與白先勇合作的新版崑劇《玉簪記》、《白羅衫》、《義俠記》將於22日抵台演出。距離開演不到一週，蘇州崑劇院的演員利用最後的時間排練，期待以新崑曲美學打動觀眾。白先勇曾提到，每次的製作都希望以傳統為基礎並與時俱進，賦予作品新的生命。

白先勇在1月份的記者會上曾表示，這批演員經過十幾年的磨練，擁有幾百場的舞台經驗，現在是最成熟的時候，「他們功夫到家，青春還在」。

▲新版崑劇《義俠記》以人性視角解讀潘金蓮。（圖／蘇州市台辦提供）

本次來台演出的新版崑劇《義俠記》是根據明代傳奇老戲碼改編，不同的是改編後將以潘金蓮的故事為主，並用人性視角解讀她的愛恨情仇。白先勇提到，潘金蓮雖然在文學史上很負面，但在戲中覺得她其情可憫，希望用不同角度去觀看這個充滿爭議的人物。

《白羅衫》是崑劇中罕見的家庭倫理、情與法艱難選擇的大悲劇，由編劇張淑香對原著進行了大幅翻轉改寫，藉由現代審美與時代精神解讀傳統《白羅衫》，呈現昆劇戲碼的豐富多樣性。

▲白先勇2004年投身創作新版崑劇，青春《牡丹亭》曾獲得兩岸觀眾好評。（資料圖／翻攝微信蘇州崑劇院）

此次白先勇與江蘇蘇州崑劇院共同呈現的新版崑劇《玉簪記》、《白羅衫》、《義俠記》將於2月22日起在台北、新竹、台中演出，由俞玖林、沈豐英、唐榮、呂佳、屈彬彬、柳春林、陳玲玲主演。

