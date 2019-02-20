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快訊／蝴蝶颱風生成上看中颱　「準冷氣團」周五晚報到北部濕冷13度

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天氣圖。（圖／氣象局）

▲蝴蝶颱風生成。（圖／氣象局／下同）

記者陳俊宏／台北報導

今年第2號颱風「蝴蝶」生成！中央氣象局預報員李孟軒表示，原位於關島東南東方海面的熱帶性低氣壓已於今天（20日）凌晨2時發展為輕度颱風蝴蝶，未來強度上看中颱，5天內對台灣沒什麼影響，之後還要觀察。他也提醒，周末可能有大陸冷氣團等級的冷空氣報到，北部低溫下探13度。

氣象局說，今雖有鋒面在台灣北部海面逐漸形成，但水氣還不是很多，各地大致以多雲到晴的天氣為主，除東半部地區及北部山區偶有局部短暫陣雨外，午後在中南部山區也有局部短暫陣雨；溫度方面，清晨稍微偏涼些，各地低溫約18到23度，白天依舊舒適、溫暖，各地高溫普遍在25、26度以上，中南部仍然可以來到30度左右。

請繼續往下閱讀...

氣象局觀測，蝴蝶颱風中心氣壓998百帕，今晨2時在關島東南方1490公里海面上（鵝鑾鼻東南東方4170公里海面上），以每小時19公里速度向西進行，中心附近最大風速每秒18公尺（即每小時65公里），相當於8級風，瞬間最大陣風每秒25公尺（即每小時90公里），相當於10級風，7級風暴風半徑80公里。

▼蝴蝶颱風距離台灣還有4000多公里。

天氣圖。（圖／氣象局）

李孟軒接受《ETtoday新聞雲》訪問表示，蝴蝶颱風往偏西北西方向移動，到關島附近後偏菲律賓或往北都有機會，5天內對台灣沒影響，但之後還要再觀察。他提到，蝴蝶強度上看中颱。

氣象局預報，周四（21日）、周五（22日）鋒面位於台灣北部海面，大氣環境較不穩定，周四白天雖然各地都有些局部短暫陣雨，但降雨還不多，主要以午後在山區附近的機率較高；周四晚間到周五上半天預計將有一波明顯的水氣通過，西半部地區降雨機率提高，尤其中部以北雨勢會較為明顯；周五下半天後雨區將轉為以東半部及北部地區為主。

氣象局提醒，周五白天之前各地舒適溫暖，早晚稍偏涼，而周五晚上開始會有一波明顯的冷空氣南下，強度在東北季風或大陸冷氣團的等級，北部及東北部天氣轉冷。

▼北部周末跌到13度。

天氣圖。（圖／氣象局）

氣象局說，周六（23日）、周日（24日）東北季風或大陸冷氣團影響，北部及東北部天氣偏冷，夜晚清晨低溫將下探13到15度，白天高溫也只有16到19度左右，其他地方則是早晚偏冷，低溫約16到18度；迎風面的北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區雲量偏多。

氣象局指出，下周一（25日）、下周二（26日）冷空氣強度稍微減弱，但仍受東北季風影響，北部及東半部持續有局部短暫雨，其他地區為多雲的天氣；下周三（27日）至下周五（3月1日）東北季風逐漸減弱，北部及東半部地區仍有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

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關鍵字：氣象,氣象雲,氣象局,颱風

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