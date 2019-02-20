蝴蝶颱風凌晨2時生成！　吳德榮：侵台機率「微乎其微」

▲蝴蝶颱風目前強度為輕度。（圖／翻攝自FB粉絲專頁台灣颱風論壇）

生活中心／台北報導

今年第2號颱風「蝴蝶」今（20）日凌晨生成，未來強度上看中颱，5天內對台灣沒什麼影響。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮表示，據中央氣象局的潛勢預測圖，皆與歷史資料所顯示的記錄，從未有「2月颱」侵台相符合，因此，目前資料顯示其侵台機率是「微乎其微」的。

吳德榮在「三立準氣象•老大洩天機」專欄指出，今天各地晴時多雲、白天舒適微熱、早晚涼，水氣略多，山區有局部短暫降雨的機率，北部高溫可達28度、中部升至29度、南部則升至32度左右、東部約在28度。

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吳德榮表示，明（21）日起北台灣白天氣溫稍降、中南部白天微熱，各地早晚偏涼；北海岸、東半部有局部短暫雨，西半部多雲時晴、山區亦有局部短暫雨的機率，今、明兩天中南部清晨及金馬容易起霧，直到22日大陸冷氣團逐漸南下，迎風面北部及東半部轉有局部雨，下午起北台灣氣溫明顯下降。

▲颱風蝴蝶潛勢路徑。（圖／中央氣象局）

另外，吳德榮分析，23、24日中部以北氣溫偏低、整天濕冷，沿海、空曠地區最低溫將降至12、13度，應注意保暖；降雨範圍則擴大至中部、有較大雨勢，對南部的影響程度較輕微，到了25日氣溫略升，北台灣仍濕冷，北台灣與東半部有局部雨，天氣明顯好轉要等到下周二（26）日。

至於2月颱已於20日凌晨2時形成。吳德榮指出，「蝴蝶」未來5天朝西北西移動，第5天不確定範圍擴大，至於5天後的路徑，歐洲模式的50次的系集模擬，以及美國模式21次的系集模擬，皆與歷史資料所顯示的記錄，從未有「2月颱」侵台相符合，侵台機率是微乎其微的。