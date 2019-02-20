冷空氣強度升級！周末冷氣團強襲　最冷時段出爐「北部低溫探12°C」

▲周末冷氣團報到，周日清晨最冷，北部低溫下探12度。（圖／記者林敬旻攝）

記者賴文萱／台北報導

冷空氣強度升級！根據中央氣象局最新11點預報資料，周末2天將有大陸冷氣團來襲，最冷時段落在周日清晨，屆時北部、東北部地區低溫下探12-13度，中南部、花東也僅剩15-17度。

氣象局預報員王品翔表示，今明2天，各地屬多雲到晴穩定天氣，降雨區域僅限北部山區、東半部以及午後的中南部山區，但周四晚至周五清晨，有一道鋒面通過北台灣，屆時北部地區將出現局部陣雨及雷雨。

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周五晚上開始會有一波明顯的冷空氣南下，強度已達大陸冷氣團等級，北部及東北部天氣轉冷。氣象局表示，這波冷氣團最冷時間點落在周日清晨，北部、東北部下探12-13度，中南部、花東下探15-17度。

▲大陸冷氣團影響周末兩天，北部低溫下探12-13度。（圖／中央氣象局）

冷氣團影響期間，北部整天高溫不到20度，僅在18-19度左右，但其他地區要注意日夜溫差大，中南部地區白天則仍有27-29度，花東地區也會有20度以上。

下周一後，冷氣團減弱，但仍有東北季風強度，因此天氣仍偏涼，溫度緩慢回升，北部及東半部持續有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

▲颱風蝴蝶未來潛勢路徑預測。（圖／中央氣象局）

至於今年第2號颱風蝴蝶在凌晨生成，目前仍距離台灣約4000多公里海面，持續朝西北西往關島接近，由於環境有利於其增強，預估未來蝴蝶可達中颱強度，整體而言對台灣沒有影響，僅下周一、二東部地區要留意長浪發生。