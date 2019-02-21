蝴蝶將轉中颱！晚間「鋒面+冷氣團」南下　北部雷雨周末低溫12度

▲北部今晚有機會聽到春雷響。（圖／資料照）

記者陳俊宏／台北報導

冬衣先別收！中央氣象局說，今天（21日）晚間起至周五（22日）鋒面通過及大陸冷氣團南下，北部、東北部及金馬預測將有短暫陣雨或雷雨發生，且北部周末低溫下探12度。氣象局預測，今年第2號颱風「蝴蝶」在未來12小時將增強為中度颱風。

氣象局表示，今白天各地天氣仍和20日類似，溫暖而舒適，高溫約22、23度，中南部約29、30度，宜花東地區約26、27度；白天天氣僅東半部地區及北部山區偶有局部短暫陣雨，中南部地區也有零星短暫陣雨。

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氣象局提醒，今晚起由於鋒面通過，因此在北部、東北部及金、馬預測將有短暫陣雨或雷雨發生，局部地區甚至有較大雨勢，其他地區也可能有局部短暫陣雨。氣象局觀測，今年第2號颱風蝴蝶凌晨2時位於鵝鑾鼻東南東方約3810公里海面上，向西北西方向移動，有增強為中度颱風的趨勢，但對台灣的天氣並沒有直接影響。

▲▼根據氣象局的定量降水預報，今全台有雨。（圖／氣象局／下同）

氣象局指出，周五清晨鋒面通過影響，在北部、東北部及金門、馬祖地區預計將有陣雨發生，並不排除有雷雨，局部地區將有較大雨勢，其他地區亦有局部短暫陣雨；白天冷氣團南下，北部及東北部天氣轉冷，北部、東半部有局部短暫陣雨，其他地區亦有零星短暫陣雨。

氣象局說，周六（23日）、周日（24日）大陸冷氣團影響，北台灣夜晚清晨低溫將下探12到13度，白天高溫也只有15到19度左右，其他地方則是早晚偏冷，低溫約16到18度；迎風面的北部、東半部以及中南部山區有局部短暫雨，其他地區雲量偏多。

▲▼氣象局說，蝴蝶颱風可能增強為中颱。

氣象局表示，下周一（25日）冷氣團減弱，天氣仍稍涼，北部及東半部仍有局部短暫雨，其他地區為多雲的天氣；下周二（26日）、下周三（27日）緩慢回溫，水氣減少，東半部及北部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

氣象局指出，下周四（28日）至下周六（3月2日），台灣附近為偏東至偏南風環境，氣溫舒適至溫暖；東半部地區及北部山區仍有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

▼大陸冷氣團來襲，北部周末低溫12度。