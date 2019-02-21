　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

蝴蝶將轉中颱！晚間「鋒面+冷氣團」南下　北部雷雨周末低溫12度

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

低溫,寒流,下雨,冬天,冷氣團（圖／記者周宸亘攝）

▲北部今晚有機會聽到春雷響。（圖／資料照）

記者陳俊宏／台北報導

冬衣先別收！中央氣象局說，今天（21日）晚間起至周五（22日）鋒面通過及大陸冷氣團南下，北部、東北部及金馬預測將有短暫陣雨或雷雨發生，且北部周末低溫下探12度。氣象局預測，今年第2號颱風「蝴蝶」在未來12小時將增強為中度颱風。

氣象局表示，今白天各地天氣仍和20日類似，溫暖而舒適，高溫約22、23度，中南部約29、30度，宜花東地區約26、27度；白天天氣僅東半部地區及北部山區偶有局部短暫陣雨，中南部地區也有零星短暫陣雨。

請繼續往下閱讀...

氣象局提醒，今晚起由於鋒面通過，因此在北部、東北部及金、馬預測將有短暫陣雨或雷雨發生，局部地區甚至有較大雨勢，其他地區也可能有局部短暫陣雨。氣象局觀測，今年第2號颱風蝴蝶凌晨2時位於鵝鑾鼻東南東方約3810公里海面上，向西北西方向移動，有增強為中度颱風的趨勢，但對台灣的天氣並沒有直接影響。

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼根據氣象局的定量降水預報，今全台有雨。（圖／氣象局／下同）

天氣圖。（圖／氣象局）

氣象局指出，周五清晨鋒面通過影響，在北部、東北部及金門、馬祖地區預計將有陣雨發生，並不排除有雷雨，局部地區將有較大雨勢，其他地區亦有局部短暫陣雨；白天冷氣團南下，北部及東北部天氣轉冷，北部、東半部有局部短暫陣雨，其他地區亦有零星短暫陣雨。

氣象局說，周六（23日）、周日（24日）大陸冷氣團影響，北台灣夜晚清晨低溫將下探12到13度，白天高溫也只有15到19度左右，其他地方則是早晚偏冷，低溫約16到18度；迎風面的北部、東半部以及中南部山區有局部短暫雨，其他地區雲量偏多。

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼氣象局說，蝴蝶颱風可能增強為中颱。

天氣圖。（圖／氣象局）

氣象局表示，下周一（25日）冷氣團減弱，天氣仍稍涼，北部及東半部仍有局部短暫雨，其他地區為多雲的天氣；下周二（26日）、下周三（27日）緩慢回溫，水氣減少，東半部及北部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

氣象局指出，下周四（28日）至下周六（3月2日），台灣附近為偏東至偏南風環境，氣溫舒適至溫暖；東半部地區及北部山區仍有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

▼大陸冷氣團來襲，北部周末低溫12度。

天氣圖。（圖／氣象局）

ET快訊
三星新世代摺疊螢幕手機Galaxy Fold亮相！發表會6重
三星S10機皇亮相　超聲波指紋辨識、反向充電最吸睛

關鍵字：氣象局,氣象,氣象雲

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

蝴蝶將轉中颱！晚間「鋒面+冷氣團」南下　北部雷雨周末低溫12度

小吃店「被國稅局盯上」年營收3千萬！內行人爆：店員5個一天破10萬

拍照角度超重要！雪乳妹「斜45度床照比對」1秒崩壞…網全笑翻

青苔妹鞋帶鬆了！ 擋車騎士「紅燈7秒煞氣一綁」帥炸　超暖畫面曝光

華航「747總機師」被爆高空爽打盹！自請處分記申誡…轉身秒復仇

「慢跑妹」成大操場滑手機　恐怖阿伯突襲「重拳打爆臉」…她醫院狂抖崩潰

【獨家】穩鵬號漁工瘋狂砍人　3台人獲救11外籍漁工恐葬身大海

自動分段湊票來了！台鐵全新票務系統21日上線　開放訂4/23以後車票

醒吾高中遭查封　新北教產籲董事會不能當「無良雇主」應正面面對

影／賓士車牌驚見「使」！台中哥一看嚇傻　網揭權貴真相：犯法也沒事

爸扛36公斤下樓：差點閃到腰　鬆獅犬悠閒享受當「獅子王」

超浪漫！凌晨2點被叫醒去香港　男友6段式闖關求婚暖哭女友

「少了右腳陪，左腳會努力走下去」　連體嬰忠仁告別式...弟：我很想你

第二胎藏腹中2周忍住不跟老公說 等他生日打開禮物盒驚見「2條線」

反向詭騎...沙鹿女老師「蒸發5天」　終於找到了！跨越市界騎到苗栗

幼幼版「炸寒單」老師帶頭丟炮　國小弟激動狂丟！網：感覺有仇

黃嘉千、小戽斗、喜翔《老大人》正式預告

HAHA超會起鬨硬湊「國懵CP」　金鍾國.宋智孝強制loveline

滴妹突然「宣布改名」阿滴准了！　網嗨翻：新名字很可以

茵芙爆心機女：我被害超級慘！　利菁消音前疑似用氣音說「郭雪芙」

蝴蝶將轉中颱！晚間「鋒面+冷氣團」南下　北部雷雨周末低溫12度

小吃店「被國稅局盯上」年營收3千萬！內行人爆：店員5個一天破10萬

拍照角度超重要！雪乳妹「斜45度床照比對」1秒崩壞…網全笑翻

青苔妹鞋帶鬆了！ 擋車騎士「紅燈7秒煞氣一綁」帥炸　超暖畫面曝光

華航「747總機師」被爆高空爽打盹！自請處分記申誡…轉身秒復仇

「慢跑妹」成大操場滑手機　恐怖阿伯突襲「重拳打爆臉」…她醫院狂抖崩潰

【獨家】穩鵬號漁工瘋狂砍人　3台人獲救11外籍漁工恐葬身大海

自動分段湊票來了！台鐵全新票務系統21日上線　開放訂4/23以後車票

醒吾高中遭查封　新北教產籲董事會不能當「無良雇主」應正面面對

影／賓士車牌驚見「使」！台中哥一看嚇傻　網揭權貴真相：犯法也沒事

蝴蝶將轉中颱！晚間「鋒面+冷氣團」南下　北部雷雨周末低溫12度

小吃店「被國稅局盯上」年營收3千萬！內行人爆：店員5個一天破10萬

花草入室好自然，4種方式小清新

謝政鵬深夜IG「棄權妳會不開心，但我好想回去」　75字淚悼女友

網「看有多少喜韓兒崩潰」！蘇貞昌回兩句獲讚：真暖男　親唸673字挺同婚

「通俄門」調查完成　川普心情淡定！CNN：美司法部長最快下周宣布

三星新世代摺疊螢幕手機Galaxy Fold亮相！　發表會6重點一次看

新養的狗和貓咪合不來　這家人「冷血行徑」讓鄰居拳頭硬了

房東發現這家人的寵物有點奇怪　雞婆通報才知竟是「狂野大貓咪」

三星S10機皇亮相　超聲波指紋辨識、反向充電最吸睛

錯過交流道！三寶玩命「倒車插隊」 堅持不壓槽化線...網諷：技術真好

生活熱門新聞

賓士車牌驚見「使」！網揭權貴真..

慢跑妹成大操場滑手機　阿伯重拳..

青苔妹鞋帶鬆了！ 騎士紅燈7秒..

24歲女考手排：林北女漢子　拿..

華航總機師高空打盹　還被爆復仇

女友房驚見多腳肉蟲！女網秒懂：..

轎車硬插大門！全公司等2hr不..

強度升級！周末冷氣團來襲低溫探..

用完餐「杯碗盤陣法」暖哭老闆娘

雪乳妹斜45度床照比對！1秒崩..

喜宴雞湯剛上桌！大嬸說了一句話..

女友凌晨查勤　他傳牛肉照露餡G..

台鐵新票務系統將上線　開放訂4..

老公過世！婆婆逼她嫁小叔：二兒..

更多熱門

相關新聞

強度升級！周末冷氣團來襲低溫探12°C

冷空氣強度升級！根據中央氣象局最新11點預報資料，周末2天將有大陸冷氣團來襲，最冷時段落在周日清晨，屆時北部、東北部地區低溫下探12-13度，中南部、花東也僅剩15-17度。

吳德榮：蝴蝶颱風侵台機率微乎其微

蝴蝶颱風生成上看中颱　周末準冷氣團報到

冷氣團恐暴襲！北東低溫13°C中南部拉10度溫差

今年最大滿月登場！23:54達最大之姿

讀者迴響

發燒話題

鹽水蜂炮 橋本有菜 羅志祥 郭台銘 愛紗離婚 王令麟 文化大學失火 鈕承澤 華航罷工 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 林俊傑演唱會 習近平 肉圓惡爸 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 陳昱安 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 玄彬孫藝真 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 王令麟 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 元宵節

熱門新聞

檢疫犬坐下20萬掰了？他嚇哭翻出M

重機騎士摔車　友人幫阻車120秒後死神上門

蘇揆限制退將赴陸！網促：沒收終身俸

宋慧喬婚戒真的拔了！微博熱搜炸開

房東月租「2萬→40萬」她傻眼　網：大里耶

茵芙首發文「向郭雪芙道歉了」

賓士車牌驚見「使」！網揭權貴真相

民報小編忘切帳號　簡體字嗆蔡英文！

慢跑妹成大操場滑手機　阿伯重拳打爆臉

青苔妹鞋帶鬆了！ 騎士紅燈7秒煞氣一綁

24歲女考手排：林北女漢子　拿到駕照嚇到

華航總機師高空打盹　還被爆復仇

女友房驚見多腳肉蟲！女網秒懂：內雙的痛

文大女最後身影曝！踏上斑馬線9秒殞命

政院版同婚草案：同性可結婚、繼承、繼親收養

更多

最夯影音

更多

爸扛36公斤下樓：差點閃到腰　鬆獅犬悠閒享受當「獅子王」

超浪漫！凌晨2點被叫醒去香港　男友6段式闖關求婚暖哭女友

「少了右腳陪，左腳會努力走下去」　連體嬰忠仁告別式...弟：我很想你

第二胎藏腹中2周忍住不跟老公說 等他生日打開禮物盒驚見「2條線」

反向詭騎...沙鹿女老師「蒸發5天」　終於找到了！跨越市界騎到苗栗

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面