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消費者愛大尺寸、大容量　三星：S10、S10+將佔系列銷售八成

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▲▼Galaxy S10。（圖／記者邱倢芯攝）

▲台灣三星電子產品行銷處資深協理邱柏青認為，Galaxy S10+、S10、S10e，銷售比例將會是4：4：2。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／綜合報導

年度新旗艦Galaxy S10系列甫於舊金山全球發布會正式揭曉，也特別在台灣舉辦了一場上市記者會，會後台灣三星電子產品行銷處資深協理邱柏青受訪時指出，預估Galaxy S10系列三款機種銷售佔比Galaxy S10+：Galaxy S10：Galaxy S10e，將會是4：4：2；這是因為看好消費者近年來偏好大尺寸、大容量手機的緣故。

邱柏青解釋，過去一段時間，消費者僅偏好大尺寸的手機，而近期調查卻發現，大容量也越益受到重視，此次Galaxy S10+和Galaxy S10皆提供大容量規格之選，預估能更獲消費者青睞。

有趣的是，許多人皆指出，去年九月蘋果也才推出了三款新機，而三星Galaxy S系列此次也推出三個款式的手機，且頂規版的價格上也與蘋果的iPhone XS Max相同，似乎有種較勁的意味。

對此，邱柏青表示，該公司會推出三款新機，是針對不同需求的消費者來制定不同規格機種，同時搭配各式銷售方案，讓消費者都可以選擇到最符合自己的方案與手機。

比較可惜的是，此次三星所發佈的S10手機總共有白、黑、綠、黃、藍、粉6種顏色，但是台灣目前確定僅會提供絢光白、絢光黑，以及絢光綠三種顏色；對此，邱柏青說明，在產品上市前已針對消費者做了一些調查，並同時關注當今時尚流行趨勢，依照最後的結果，優先在台推出此三種顏色。

至於台灣消費者最關注的Galaxy S10+ 5G版本，以及Galaxy Fold是否會在台灣上市；邱柏青指出，5G版本要視市場需求以及電信商的合作後才會確認是否引進當地市場。

而新推出的摺疊手機，三星將不會排除任何的市場可能，會先在當地市場調查消費者需求後，再考慮是否引進。據了解，目前美國已宣稱將於4/26上市Galaxy Fold，而三星的家鄉韓國上市時間仍未定，不過確定的是，該款手機將在Q2陸續上市。

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關鍵字：Galaxy S10+,Galaxy S10,Galaxy S10e,三星,5G,Galaxy Fold,摺疊手機

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