中華電獨家銷售頂規S10+　2/25起開放全系列新機體驗

▲中華電信將獨家銷售Galaxy S10全系列手機，並於2/25開放消費者搶先體驗。（圖／三星提供）

記者邱倢芯／綜合報導

三星今﹙21﹚日於舊金山發表Samsung Galaxy S10系列旗艦新機，隨即宣布單機售價與配合電信商；而中華電信表示，該公司為業界唯一銷售S10全系列的電信業者，更獨家銷售頂規Galaxy S10+ 512G，以及輕量Galaxy S10e 128G。且自2月25日起，全台中華電信門市開放Samsung Galaxy S10全系列新機，讓星粉搶先體驗新機皇。

中華電信指出，Galaxy S系列已經邁入第10代，一直深受全球三星消費者喜愛，加上此次同時銷售Galaxy S10 128G和Galaxy S10+ 128G，獨霸推出最齊全的Galaxy S10系列新機，提供星粉多元的購機選擇。

中華電信觀察到客戶對於高解析度影音、照片的需求提升，看好大記憶體及容量將成為市場頂級旗艦機種的必備規格，再度攜手三星銷售Galaxy S10+ 512GB﹙釉光白、釉光黑﹚頂規的旗艦新機，貼近三星商務人士與遊戲玩家的使用需求。

此外，為滿足更多客戶的喜好，獨家銷售旗艦新機Galaxy S10e 128G﹙絢光白、絢光黑和絢光綠﹚，螢幕尺寸僅5.8吋搭配平面螢幕設計，是習慣直接把手機放進口袋的年輕族群最佳選擇。

中華電信 Galaxy S10系列新機備齊早鳥禮

為讓星粉們及早擁有Galaxy S10系列新機，中華電信提供限量早鳥禮和開賣禮的超強雙重優惠，於指定領機期間，消費者只要至中華電信門市購機，即可獲得限量早鳥禮，包含無線閃充充電版﹙市價1,190元﹚及雙向閃電快充行動電源﹙市價990元﹚。

另亦可上網登錄獲得開賣禮Galaxy Buds真無線藍牙耳機﹙市價4,990元﹚。數量有限，要搶要快。此外，中華電信獨家開賣的Galaxy S10+ 512G，消費者於指定領機期間完成購機，上網登錄後並享開賣禮郵政禮券3000元，贈完為止。

自108年2月25日起，全台中華電信門市開放Samsung Galaxy S10全系列新機，讓星粉搶先體驗。