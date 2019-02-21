上海擬擴大進口台灣水果　果品行銷協會5月來考察

▲台灣貿易中心上海代表處首席代表張企申拜訪上海市果品行業協會。（圖／上海市果品行業協會）

記者陳政錄／上海報導

台灣水果銷往大陸上海再傳佳音。台灣貿易中心上海代表處日前拜訪上海市果品行業協會，雙方初步約定，今年5月台灣水果陸續成熟時，上海方代表將來台實地考察，洽談貿易往來。

台灣貿易中心上海代表處首代張企申指出，根據前幾年台灣水果在大陸市場上的表現，受歡迎且銷售排名前的水果分別是鳳梨、釋迦和柳丁。但由於經營上的局限性，渠道始終不夠寬敞，自由對接較少，真正優質的台灣水果並沒有進入到內地市場。

上海市果品行業協會秘書長袁亞祥回應，從品質、口感來看，上海消費者對台灣水果非常認可，有潛在的很大需求。去年，曾經有一些會員單位表達出經營台灣水果的意願，但由於渠道不暢等原因，經營未能如願。因此，無論從消費者的需求，還是從經銷商的經營理念，上海市果品行業協會都有義務幫助推進這項合作項目。

在會見上，雙方約定未來將於適當時期召開座談會，以及為達對台灣水果有一個全面的了解，從今年5月份台灣水果陸續成熟之時，由台灣貿易中心上海代表處邀請上海市果品行業協會相關會員單位，赴台灣進行實地考察、洽談貿易往來。

▼上海精品超市販售台灣水果 。（圖／記者周怡德攝）