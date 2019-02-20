上海祭出強制垃圾分類　7月起旅館、餐廳不主動提供一次性用品

▲限制過度包裝，助力源頭減量。（圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

上海市政府於19日公佈《上海市生活垃圾管理條例》指出，黨政機關、事業單位內部辦公場所不得使用一次性杯具，旅館不得主動提供客房一次性日用品，餐廳不得主動提供免費的一次性筷子、湯匙等餐具。據了解，新法將於今年7月1日開始實施。

上海市人大常委會副主任肖貴玉說，上海市2018年每天生活垃圾清運量接近2.6萬噸，年均生活垃圾產生量超過900萬噸，若用2.5噸卡車來運送，所需車輛頭尾銜接便可繞上海內環一圈。

▲一次性用品。（圖／Pixabay）

肖貴玉指出，「生活垃圾分類管理涉及人們行為習慣的改變，需要一個長期的過程。其他國家生活垃圾精細化治理都經歷了幾十年，甚至更長時間的努力。在這樣的背景下，立法既是動員全市力量的需要，也是對垃圾管理工作進行主動謀划、全面推進的需要」。

根據通過的條例指出，將依照類別分為4類，分別是可回收物、有害垃圾、濕垃圾和乾垃圾4種。這次法規也同時明訂，不管個人或企業都要遵守垃圾分類，如果違反者，個人最高罰200元人民幣（約新台幣910元），企業則罰5萬元人民幣（約新台幣23萬元）。

此外，條例還突出了強制性，包括推進產品包裝物、快遞包裝物的減量工作；黨政機關、事業單位內部辦公場所不得使用一次性杯具，旅館不得主動提供客房一次性日用品，餐飲服務提供者和餐飲配送服務提供者不得主動提供免費的一次性筷子、調羹等餐具等。