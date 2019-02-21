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助台籍博士登陸任教　上海辦「滬上築夢」交流會食宿全包

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▲▼第二屆「英才匯聚．滬上逐夢」台灣優秀博士（生）與上海高校交流會現場。（圖／取自上海與台灣網）

▲第二屆「英才匯聚．滬上逐夢」台灣優秀博士（生）與上海高校交流會現場。（圖／取自上海與台灣網）

記者陳政錄／上海報導

近年台籍教師赴陸數量激增，上海4月中將舉辦第三屆「英才匯聚．滬上逐夢」台灣優秀博士（生）與上海高校交流會，近日開放報名協助人才對接。上海華東師範大學工商管理學院教授王振源表示，本屆接待名額將增加至80人，也預計邀請上海以外地區的高校參加。

大陸「高等教育學校」，定義包含台灣的大學、學院、專科學校等。本屆活動由上海市台灣同胞聯誼會、上海海外聯誼會滬台交流委員會聯合主辦，廣邀台籍博士人才，透過微信或電子郵件報名並先繳交履歷。

▲▼第二屆「英才匯聚．滬上逐夢」台灣優秀博士（生）與上海高校交流會現場。（圖／取自上海與台灣網）

▲第二屆「英才匯聚．滬上逐夢」活動招聘會現場。（圖／取自上海與台灣網）

據了解，2017年活動首度舉辦時，提供50個名額，收到約200人報名，最後促成8位台灣博士到上海各大專院校任教；2018年，活動落地接待名額增至70名，最後促成12名留滬任教。

王振源表示，本屆活動籌備時間較早，由主辦方承擔報名者在上海交通、食宿費用名額增加為80人。在4月18到21日的訪滬期間，將由上海方介紹在滬任教有關情況，以及上海各大專院校簡介、聯合招聘會、各校參訪和座談、上海城市規劃導覽、與台商交流等，若報名者有需要，還可安排與醫學院所等專項科目的上海校方代表交流。

王振源表示，去年共邀請19家來自上海各層級的高校參加活動，今年預計邀請近30所高校，除了上海本地，還有來自江蘇、浙江的大專院校，報名者投遞的簡歷也會先提供給校方參考，提高媒合效率。

2009年就來到上海教書，一步一步從講師升任到正教授的王振源指出，上海、大陸雖然競爭激烈，但發展空間也比較大，許多學校隨近年台籍教師增加，制度亦更加完善，建議在台灣教師人才相對陸籍，還具有外文、教課靈活風趣、認真負責等優勢時，盡早納入做為人生規劃的參考。

在學校的選擇上，王振源指出，過去許多台灣人在上海只知道復旦、同濟、交通大學、華東師範等名校，但其實有些市屬學校、私立大學也有自己出名的科系，人才也比較容易獲得校方的重視，加上如今上海各層級學校、各種科系都有台籍教師的身影，有意赴陸求職的台籍教師不論是何種專業，均不用過度擔心。

▼上海華東師範大學工商管理學院教授王振源。（圖／記者陳政錄攝）

▲▼華東師範大學經濟與管理學院亞歐商學院副教授，項目主任王振源。（圖／記者陳政錄攝）

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關鍵字：台籍博士,台師,上海,人才

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