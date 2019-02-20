逆襲貿易戰陰霾　上海1月吸引外資年增196%

▲上海景色。（圖／CFP）

記者陳政錄／上海報導

儘管面對中美貿易戰陰霾，導致外界關注企業是否撤出中國，但就上海市日前發布的2019年1月吸收外資數據來看，不僅逆勢成長，總合約金額更飆升近兩倍，實現開門紅。

根據官方數據揭露，2019年1月上海新設外資項目563個，年增69.1%；合同外資100.97億美元，年增197.6%；1月實到外資14.22億美元，年增33.5%。

上海市商務委表示，合同外資之所以成倍增長，主要是大項目的集中落地。比如上海美全雲坤投資有限公司投資的中視視文立鼎影業基地項目，合同外資29.1億美元；拉扎斯網絡科技（上海）有限公司新增合同外資24.77億美元。

從投資方向來看，外商直接投資主要導向服務業，達552個項目，尤其是商務服務、科技服務；此外，備受關注的製造業外資成長動能也相對強勁， 1月製造業實到外資1.26億美元，同比增長315.7%，佔比8.8%。

同時，今年1月，上海又新增跨國地區總部4家，其中2家為亞太區總部；新增投資型公司2家，新增2家研發中心。截至2019年1月底，上海累計引進跨國公司地區總部674家，其中亞太區總部90家、投資型公司362家、研發中心443家。

上海市商務委表示，上海吸引外商直接投資的持續增長，得益於投資環境不斷改善，包括2018年全面實施了優化營商環境專項行動，取消行政審批事項100項、評估評審40項，2019年也將深化落實「擴大開放100條」。