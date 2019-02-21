影／酒才是主角！　上海這家星巴克推「Happy Hour」還能吃到飽

記者陳政錄／上海報導

走，去星巴克喝酒囉！繼南京西路旗艦店後，上海徐家匯商圈近日又新開幕一家星巴克的「新業態」門市，這家「星巴克臻選咖啡．焙烤坊」 （Starbucks Reserve Princi Bakery Cafe）以酒飲為主打，還跟其他酒吧一樣推出Happy Hour優惠，就像是一家「剛好也有賣咖啡的Bar」。

這家新門市位於上海徐家匯商圈內，正在積極整修翻新的港匯恒隆廣場北座，鄰近地鐵站，附近辦公大樓、高檔住宅區林立，不缺星巴克新業態門市「高端線」的消費者，它的鄰居還有北海道甜點LeTao和潮流品牌AAPE、網紅千層蛋糕店Lady M等。

▲上海徐家匯商圈新開幕，以酒飲為主打商品的「星巴克臻選咖啡‧烘烤坊」（Starbucks Reserve Princi Bakery Cafe）。（圖／記者陳政錄攝，下同）

「您如果沒有開車的話，建議嘗試一下我們的特色酒飲」，一走進門市，店員就拿著包括餐前酒、餐後酒，各式雞尾酒調酒，以及紅酒、白酒、氣泡酒、啤酒等共10逾種酒飲的菜單熱情介紹，強調「我們的最大特色就是雞尾酒，有5款是這裡限定的」。

不只如此，每天下午5點到7點還跟其他酒吧、餐酒館一樣在下班、晚餐時段，推出「Happy Hour」歡聚時光套餐優惠，每人130元（人民幣，下同，約合新台幣590元），可換得任選一杯約58元到78元之間不等的酒飲，而披薩、薄餅、烤麵包等副食品，就放在一台小餐車上，購買套餐的消費者可以無限量取用，等於是「吃到飽」。

餐食方面，徐家匯的「星巴克臻選咖啡．焙烤坊」 門市，與2016年入股的高端義大利烘培和餐廳品牌Princi合作，共有60種食材是從義大利進口，搭配Princi創始人Rocco Princi親自在上海本地挑選的食材。

走進門市，點餐區由右至左先是麵包、披薩、蛋糕、甜點，價格向南京西路店看齊，價格多在30到90元人民幣之間，部分餐點現場製作，中午還提供沙拉等簡餐。

接下來一樣有臻選咖啡，最左邊則是明亮的調酒吧檯，架上擺滿各式基酒。消費者點餐後，店員會現場調酒，客人可以直接就近座在吧台上觀看、與調酒師互動。採訪時適逢下班時間，店裡吸引不少想要小酌、朋友聚會、放鬆壓力順便用餐的消費者。

事實上，自2016年星巴克入股Princi以來，一直致力於新業態門市的調整，目前已經在西雅圖、紐約、芝加哥、上海等地開設與Princi合作的門市，也在大陸於北京前門、上海南京西路開設結合臻選咖啡、TEAVANA特色茶飲、Princi餐食、咖啡調酒的烘培工坊旗艦店，其中南京西路店規模是全球最大，而徐家匯門市則是第一家主打酒飲，並有專屬特色雞尾酒的門市。

為發展大陸市場，星巴克還曾訂下「中國戰略」，目標2021年將門店數從目前近3000家發展至5000家，並開設更多與Princi合作的門市，或結合TEAVANA茶飲、咖啡調酒、餐酒、雞尾酒等新業態。

在積極發展高端市場下，截至2018年12月30日的美國2019財年第一季，星巴克全球可比同店銷售額（comparable store sales）上升 4%，得益於每客單價 3%的上升；中國同店銷售表現上升 1%，其中雖然訂單量下降 2%，但因為單品價格更高，抵消了營銷變化。