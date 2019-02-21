實力相當「中等強國」　AIT前處長：台灣很棒，人民要更有自信

▲司徒文認為，台灣人必須更加理解自己國家的優異之處。（圖／記者林敬旻攝）



國際中心／綜合報導

前美國在台協會（AIT）處長司徒文（William Stanton）19日撰文指出，他很驚訝許多台灣人並未充分欣賞自己的國家，某種程度上缺乏信心，但在他眼中，台灣的實力其實算是「中等強國」（MIDDLE POWER），很多指標都勝過其他國家，「當台灣人考慮國家的未來時，他們必須欣賞與重視自己所取得的非凡成就。」

司徒文的文章發表於《台灣英文新聞》，開頭他就寫道，世界上很多人都不了解台灣，這並不奇怪，然而，讓他意想不到的是，連國人也不理解自己的國家，「台灣人經常疑問詢問我，為什麼我要住在台灣？」隨著時間的流逝，他認為這其實反映出本地人的謙虛，但也有可能是誤解了台灣在世界的地位，總是缺乏信心，「這種態度需要改變。」

根據美國中央情報局世界概況（WF），台灣身為一個擁有2350萬人口的國家，人口數實際上超過世界上77％的國家，雖然土地面積相對較小，仍勝過世界上46％的國家與地區。正如澳洲專門研究台灣問題的專家雅各布斯（Bruce Jacobs）所提出的，台灣是世界上的「中等強國」。

司徒文指出，依據2017年的估算，台灣在購買力平價（PPP）方面位居世界第22位，至於人均GDP則排名第28位，勝過第29名的澳洲、第34名的加拿大、第42名的日本以及第105名的中國大陸。

除了在經濟與商業上取得成功，台灣也是美國第11大貿易夥伴。另外，在2019年傳統基金會的經濟自由度指數中，台灣在186個國家中排名第10，領先德國、南韓、日本、中國大陸等。2018年到2019年的全球經濟論壇競爭力報告中，台灣同樣成績耀眼，排名第13，贏過澳洲、南韓、中國大陸等。

司徒文認為，台灣也是新創技術的領頭羊，而且台灣人口其實較少，有這樣的成果更加令人注目。文中舉例，在美國專利商標局奈米技術專利中，台灣2016年排名第4，2017年則是第5名。

根據撰文，台灣除了有眾多優異的大學，2015年「國際學生評估項目」考試排名中，在科學與數學領域也位居第4。司徒文表示，然而，台灣取得成功與好生活的方式，不是全靠經濟與技術成就，這裡還是一個充滿活力的民主國家，「自由、法治與人權都得到促進與保護。」

司徒文觀察到，台灣的醫療健保很優異，教育的費用也很便宜，此外還有便利的交通，「無障礙的城市，一流的餐廳，美好的文化機會與漂亮的風景。」他發現，不少外國人都非常喜歡台灣。

根據InterNations一項調查指出，台灣人普遍表現出友好態度，對於外國居民也有正面回饋，因此2018年讓台北拿下冠軍。司徒文最後寫道，台灣人應該多欣賞自己取得的成就，理解台灣的獨特之處。