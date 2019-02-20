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穩鵬「血腥漁工」海上揮刀！台籍3幹部平安　11漁工被迫跳海失蹤

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▲針對穩鵬號爆發喋血案，海巡署出動巡護八號和特勤隊員趕往救援。（圖／記者張君豪翻攝）

▲海巡署特勤隊員全副武裝出海援救，必要時不排除駁火格殺瘋狂漁工。（圖／記者張君豪翻攝）

社會中心／綜合報導

屏東東港籍鮪釣大型漁船「穩鵬號」20日凌晨驚傳海上喋血，一名菲律賓籍漁工因口角而爆走砍殺另名漁工，釀成1死1重傷慘劇，其餘多名船員見狀後驚慌逃竄，還有多人被迫跳海；鄰近台籍漁船「鴻福88」與澳洲商船獲悉後趕往搶救，稍早已確認穩鵬號船長、輪機長、漁業署觀察員等3名台籍人士平安，還在海面上救起4名落海漁工，但目前仍有11人跳海後失蹤，遇害可能性極高，恐葬身大海。

據漁業署資料，穩鵬號船上共有24名船員，包括船長、輪機長、觀察員共有3名台籍人士，另還有菲籍漁工10人、印尼籍漁工11人；20號凌晨，穩鵬號行經印度洋島國模里西斯鄰近海域，船上一名菲籍漁工因故與他人爆發激烈口角，突憤起抄刀砍殺，導致另名漁工當場肚破腸流慘死，一旁還有名漁工也遭波及砍傷，倒臥在地奄奄一息。

海巡署指出，事發當下該名菲籍漁工殺紅了眼，船長、輪機長、觀察員與另外2名漁工見狀況不對，急忙逃進駕駛艙室內並反鎖艙門，才驚恐逃過一劫，但其他漁工在船上驚慌逃竄，還有15人被迫跳海。由於事發地點距離台灣有3756浬，船艦前往需時13天，只好先委請正在附近作業的台籍漁船「鴻福88」前往救援；據《鏡週刊》報導，稍早最新消息，3名台籍幹部皆平安，另還有4名落海漁工也被救起，但初估仍有11人落海後行蹤不明，推斷遇害可能性相當高。

海巡署表示，20日下午已決定派遣海巡特勤隊全副武裝出海救援，現已鎖定穩鵬號航行方向，特勤隊員也將攜帶長短各式槍枝與攻堅戰鬥器材，必要時將會登船駁火交戰，不排除開槍格殺這名菲籍瘋狂漁工。

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