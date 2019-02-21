菲漁工海上「狂砍逼跳海」　挾持船長3台人！船東爆：他是最優秀船員

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台灣籍遠洋漁船「穩鵬號」20日發生喋血案，一名菲律賓籍漁工因口角，爆走持刀桶殺一名漁工、另一人也砍到重傷，他甚至還揮刀逼迫15名漁工跳海！船東陳勝富透過衛星越洋電話表示，該名涉嫌殺人的外籍漁工能力相當優秀，而且還能代理船長的「揚繩」工作，卻不知道為什麼他會作出這樣的行為。

鮪釣漁船「穩鵬號」1月24日自高雄前鎮漁港出海，前往印度洋海域進行作業，船上人員共24名，包括台籍船長陳振茂、輪機長高信光、漁業署觀察員楊文斌，另還有10名菲律賓籍船員、以及11名印尼籍船員。

「穩鵬號」20日凌晨行經東非模里西斯的東北方海域時，這名菲律賓籍船員因故與另名漁工爆發激烈口角，憤而持刀將其砍到肚破腸流、當場死亡，另還有名漁工也被波及，遭砍到重傷，倒臥在地奄奄一息。

船員包括船長、輪機長及漁業署漁業觀察員等3名台籍人士是否安全尚未證實，另外，鄰近海域作業的台灣漁船「鴻福88號」救出在海上救到4名落海漁工，不過至今仍有11名外籍漁工落海失蹤，遇害可能性極高，相關單位仍進行救援行動。漁業署副署長林國平20日傍晚向《ETtoday新聞雲》記者表示，目前確定船長陳振茂，輪機長高信光和觀察員楊文斌3人都平安。

▲針對「穩鵬號」爆發喋血案，海巡署出動巡護八號和特勤隊員趕往救援。（圖／記者張君豪翻攝）

陳勝富對此表示，「穩鵬號」船長陳振茂案發時每40分鐘至1小時都會主動回報，但接著卻開始無人接聽船上的電話，不知道全船人員的安危如何，該名菲律賓籍漁工挾持台籍船長、輪機長及漁業署觀察員，關在船艙內無法和外界聯繫，目前了解3位台人和其他菲律賓船員仍被反鎖在船艙內，確切死傷人數仍不明。

陳勝富轉述船長陳振茂表示，其中有2名菲律賓船員見菲律賓漁工行凶後，趕緊從船艙跑到船長室求救，陳振茂也透過監視器畫面看到有船員被逼跳下海、也有人倒臥在地上，想請同鄉的漁工相勸但其他人都不敢靠近，就算用擴音器勸說，該名菲律賓漁工仍情緒激動。

釐清整起事件，陳勝富仍感到不解，他坦言，該名行凶的菲律賓籍漁工是首次聘請於船上，因他的工作能力最強，還能代理船長進行延繩釣法中重要的「揚繩」工作，船員對他的評價極高，卻不知道為什麼他會鬧出喋血風波，在海上揮刀行兇，甚至威逼其他船員跳海。