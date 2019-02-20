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海上喋血！東港「穩鵬號」菲籍漁工砍人劫船　傳台官員在船上

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▲台南海巡隊11日9時3分及11時30分，分別於曾文溪外4.1浬、青山港外5.7浬處海域，查獲高雄籍2艘「金」字號漁船，違規拖網作業。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台籍漁船「穩鵬號」，傳出菲律賓籍船員持刀砍殺漁工死亡事件。（示意圖／資料照）

記者許展溢／台北報導

屏東東港籍大型漁船「穩鵬號」，今（20日）凌晨3時在模里西斯海域，傳一名菲律賓籍船員持刀砍殺漁工倒地死亡海上喋血事件，漁業署副署長林國平表示，船上共有24人，其中台灣籍3人，包含一名觀察員、船長及輪機長，目前已聯繫附近台籍漁船和國搜中心協助。

林國平說明，今天凌晨接到東港漁業電台通報，位在印度洋島國模里西斯路易港東北方1540海浬，南緯9度33分，東經82度01分公海上漁船，有菲籍船員和其他漁工發生衝突、打架狀況，船上當時共有24人，菲律賓籍10人、印尼籍11人，台籍3人。

請繼續往下閱讀...

穩鵬號疑似發生菲律賓船員持刀砍殺漁工，更要求其他20名船員跳海，林國平表示，這部分還在了解當中，可以確定的是，死亡的漁工是菲律賓籍，當時有請人在駕駛艙內的台籍船長陳振茂冷靜處理，船長應該是無大礙，但目前訊息斷斷續續，輪機長高信光和觀察員楊文斌是否平安等情況都還在了解中。

林國平說，觀察員會在船上是依照國際規範，需有人負責各項漁撈行為及記錄魚種，目前已聯繫附近台籍漁船就近協助，也請外交部和國家搜救中心派遣人員前往支援，如有進一步訊息，稍晚會再說明。

ET快訊
東港「穩鵬號」漁工瘋狂殺人！漁業署官員下落不明　20人被逼跳
火化燒得我好痛！不捨孝兒血癌逝　母找仙姑牽亡得知心碎真相
快訊／國道6號「砂石車翻覆墜邊坡」　駕駛受困身亡

關鍵字：穩鵬號,菲律賓,印尼,漁船,漁業署

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