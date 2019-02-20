黃國昌踢爆中資控制TaxiGo　台人個資恐遭洩漏

▲黃國昌踢爆TaxiGo背後有中資控制。（圖／翻攝黃國昌臉書）



政治中心／綜合報導

時代力量立委黃國昌20日開記者會指出，政府禁止中資投資運輸服務業，但是叫車平台「TaxiGo」的背後資金卻來自中國的北京獵豹移動，此舉恐將台灣人民的個資暴露在中共的控制之下。

黃國昌表示，雪豹科技董事長、現任阿里巴巴天貓台灣總經理吳德威，違法隱匿其背後資金來自中國的北京獵豹移動，運用中資實質控制觔斗雲大車隊股份有限公司。

黃國昌指出，此間被中資所控制的計程車公司，就是「觔斗雲大車隊股份有限公司」，也就是吳德威擔任董事長的「觔斗雲聯網科技股份有限公司」所控制的車隊。

黃國昌提到，吳德威於2017年透過所持有的境外公司「英屬開曼群島商TG HOLDING COMPANY LTD.」，違法引入中資，向投審會申請投資「特斯高(TaxiGo)股份有限公司」；此舉等同，獵豹移動同時控制觔斗雲大車隊與TaxiGO兩間公司，而兩間公司透過叫車業務合作，傳遞用戶個資等資訊。

▲黃國昌踢爆TaxiGo背後有中資控制。（圖／翻攝黃國昌臉書）

台灣人權文化協會理事王奕凱指出，獵豹移動董事長傅盛2017年所發送電子郵件，郵件內容清楚羅列獵豹移動與吳德威的借貸內容與投資計畫，內容還有吳德威與獵豹移動相關人員的通訊軟體對話，匯款帳戶資訊、匯款確認以及董事的分配紀錄皆詳細載明。

▲王奕凱公布對話、電郵記錄。（圖／時代力量提供，下同）

王奕凱認為，吳德威這樣的違法行為，除了影響國安外，也讓股東的權益受到損害；呼籲投審會、交通部及國安單位，正視我國運輸業所身陷的嚴重問題，並立即做出具體作為。

王奕凱強調，此個案曾向調查局檢舉立案調查，但調查局並未清查關鍵負責人吳德威的完整金流狀況，在在顯示現行對中資違法投資的查核機制存在相當大的漏洞，應盡速進行修法，保障我國的市場交易秩序。

針對TaxiGO遭踢爆背後有中國資金控制，經濟部投審會第四組組長楊淑玲表示，「TG HOLDING」向投審會申請時，並未申請經營客運服務業，如確實有黃國昌所指情形，已涉及違反業務核准範圍及中資問題，將會進行處罰；投審會也請當事人提供財務資料，若有違法一定會依法辦理。