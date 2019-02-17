黃國昌卸任後現身彰化助選！挺楊澤民前進國會

▲黃國昌現身彰化替同黨參選人站台。（圖／翻攝楊澤民臉書）

政治中心／綜合報導

距離彰化立委補選投票日還有一個月，時代力量參選人楊澤民17日在彰化鹿港成立競選總部，卸任黨主席身分的黃國昌現身站台輔選，還有新任黨主席邱顯智也到場祝賀，希望在藍綠夾殺的戰況下，能突圍進入國會。

楊澤民過去就讀台灣大學化學系，畢業於美國加州大學柏克萊分校化學博士。擔任台灣健康空氣行動聯盟執行長與彰化縣二二八關懷協會理事長，長期致力於關注環保議題及人文關懷，這次決定挺身而出投入立委補選，守護熱愛的彰化鄉土。

黃國昌讚楊澤民是做實事的人，也期待選民能全力支持，他強調，每一個時力立委堅持理念從未退縮過、堅持價值從未被收買過，要讓國會更進步、反映人民心聲，選時代力量就沒錯。

新任準黨主席邱顯智說，楊澤民長期用生命在捍衛彰化鄉土，希望他能進入立法院為彰化發聲，台灣地方政治傳統藍綠國會議員在國會表現，大家都看得非常清楚，希望大家跳脫藍綠，給新興小黨的優秀候選人機會。

而代表國民黨參選的柯呈枋，今天在和美鎮成立競選總部，國民黨副主席郝龍斌、前立法院長王金平、彰化縣長王惠美等黨內中央及地方人士出席力挺，彰化縣長王惠美現身站台，並將貼著「傳承接棒」的球棒交給柯呈枋，象徵交棒立法院席次

另外還有代表民進黨參選的黃振彥，他和交通部長林佳龍一到和美鎮菜市場掃街拜票，林佳龍承諾，若黃振彥當選的話，會為地方爭取更多交通建設。

▲時代力量立委參選人楊澤民。（圖／翻攝楊澤民臉書）