辭黨主席下一步？邱顯智：黃國昌參選2020立委很有利

▲黃國昌。（圖／記者黃克翔攝）



政治中心／綜合報導

立委黃國昌辭去時代力量黨主席後，未來動向備受關注，新任黨主席邱顯智19日鬆口表示，關於2020立委選舉，「黃國昌做不分區立委第一名在輔選上很有利」，也說立委選舉的目標是當選超過5席，越多越好。

邱顯智受廣播節目專訪時，被問及黃國昌是否有要求提名2020不分區立委選舉，邱顯智說，黃國昌從來沒有跟他講過，但「黃國昌做不分區立委第一名在輔選上很有利」，值得思考，不過還是要看黃國昌的想法，因為黨內不分區只能做一屆，應該還是要有公平機制，看怎麼樣做對黨最好。

迎戰2020立委選舉，邱顯智說，立委73個選區，會根據選區特性的不同提名，有合適人選一定提名，其次，在相同政治光譜上，再討論該如何處理，在立場、價值相同的前提之上，再談怎麼做。

邱顯智也期望時代力量「當選席次要愈來愈多，比現在5席還多」，因為台灣社會對時代力量有期待，要非常努力找適合人選，並以2018苗栗縣議員選舉為例，時代力量當時推出2位候選人都當選，在苗栗一片「藍海」中，只要找對人選就可以得到支持。

另外，邱顯智也被問及是否重披戰袍參選新竹市立委，他強調，「絕對不會缺席」，上次時代力量在新竹市是全國最高票，「可能時代力量推出的候選人比較能夠擊敗國民黨所提的候選人」，對新竹市立委選舉有信心。