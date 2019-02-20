　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

勇敢護學的老師不能忘　花蓮籌措4.2億改建箭瑛大橋

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲箭瑛大橋為鳳林鎮山興里與鳳林鎮市區間重要連絡橋梁，亦為串聯縣道193線與省道台9線的重要東西向橋梁，自民國67年6月竣工啟用，迄今已逾四十年。（圖／記者王兆麟攝，下同）

箭瑛大橋為鳳林鎮山興里與鳳林鎮市區間重要連絡橋梁，亦為串聯縣道193線與省道台9線的重要東西向橋梁，自民國67年6月竣工啟用，迄今已逾四十年。（圖／記者王兆麟攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

鳳林鎮箭瑛大橋為山興里與鳳林鎮市區間重要連絡橋梁，也是串聯縣道193線與台9線重要東西向橋梁，1978年6月竣工啟用，迄今已逾40年。為避免箭瑛大橋孤懸於河道中央影響交通及河防安全，且考量未來交通運輸流量，花蓮縣政府將箭瑛大橋改建為橋長960公尺、橋面寬9公尺之橋樑，總經費4億2,730萬元。

▲箭瑛大橋為鳳林鎮山興里與鳳林鎮市區間重要連絡橋梁，亦為串聯縣道193線與省道台9線的重要東西向橋梁，自民國67年6月竣工啟用，迄今已逾四十年。（圖／記者王兆麟攝，下同）

請繼續往下閱讀...

花蓮縣長徐榛蔚親自出席主持開工破土儀式。

目前箭瑛大橋長480公尺、寬4.38公尺，橋面寬度不足會車困難，易生交通事故，且橋梁位於花蓮溪與萬里溪匯流處，橋墩經河川多年沖刷，外部保護層脫落、橋墩箍筋外露，橋樑長度與樑底高度已不符現今花蓮溪治理計畫。

▲箭瑛大橋為鳳林鎮山興里與鳳林鎮市區間重要連絡橋梁，亦為串聯縣道193線與省道台9線的重要東西向橋梁，自民國67年6月竣工啟用，迄今已逾四十年。（圖／記者王兆麟攝，下同）

改建工程在鳳林鎮箭瑛路箭瑛大橋西側舉行開工動土典禮。

縣長徐榛蔚任立法委員時與縣府極積爭取，鳳林鎮箭瑛大橋改建工程獲國家發展委員會核准由花東基金補助2.52億元、經濟部水利署補助1.17億元、縣府自籌5,830萬元，總經費4億2,730萬元辦理橋樑改建。

花蓮縣政府去年12月完成工程發包，由揚盛工程顧問股份有限公司設計監造、利德工程股份有限公司承攬工程，2月20日上午9時30分在鳳林鎮箭瑛路箭瑛大橋西側舉行開工動土典禮。

▲箭瑛大橋為鳳林鎮山興里與鳳林鎮市區間重要連絡橋梁，亦為串聯縣道193線與省道台9線的重要東西向橋梁，自民國67年6月竣工啟用，迄今已逾四十年。（圖／記者王兆麟攝，下同）

【箭瑛大橋】小檔案：

鳳林鎮山興國小，當年對外沒有橋梁進出，該校老師張箭（當年54歲）、鄧玉瑛（女，當年21歲）等6人，橫渡花蓮溪到對岸的山興國小上課。

1977年10月6日清晨，黛納颱風來襲過後花蓮溪水暴漲，山興國小張箭、鄧玉瑛等6位老師，為了到學校上課冒險涉溪而過，溪水湍急6人瞬間遭湍急溪水沖散，張箭、鄧玉瑛老師不幸溺斃殉職。

時任行政院長的故總統蔣經國還親往慰問兩位老師遺孀、遺族，並下令籌措經費興建花蓮溪沿岸第一座鋼筋水泥橋樑，取兩位老師名字的「箭」、「瑛」，命名為「箭瑛大橋」。

ET快訊
愛女慘死擲二筊招回魂　父越洋通知謝政鵬「兩端都痛到無語」
帶妻搬進豪宅躲「婆媳問題」　哈林回應了！
張善政宣布參選總統！推動數位國家公投案　

關鍵字：勇敢,䕶學,老師,不能忘,改建,箭瑛大橋,花蓮溪,萬里溪,開工,動土

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

影／500隻羊咩咩見證幸福　年輕酪農與女友攜手走進禮堂

影／父搭機回台見愛女最後一面　謝政鵬心碎發文哀悼：說好要等我...

【穩鵬號喋血】菲籍漁工瘋狂殺人　20名漁工被迫跳海求生

同居男友幾乎「每天都要愛愛」　她受不了求分居慘遭性侵砸車

借錢哥身懷7萬誆「要去台北缺車資」　向好心女討180元還找20

背進包廂自趴一直親！酒客醉慘還被告性侵　監視器打臉酒店女

獨／韓國瑜口中3月來訪影歌視三棲巨星　謎底揭曉是「楊丞琳」

出門驚見「命案現場」！新北哥氣炸：家屬5hr不認屍　5千網全笑了：棄養罪

外派東莞45K！「5張來回機票+年假42天」還包吃住...一周工時78hr他嚇傻

勇敢護學的老師不能忘　花蓮籌措4.2億改建箭瑛大橋

超浪漫！凌晨2點被叫醒去香港　男友6段式闖關求婚暖哭女友

地方阿姨堅信「愛車失竊」急報案 警隔壁巷找到無奈：停錯邊啦...

包貝爾帶妻重回14年前租屋處　包文婧一進屋回憶湧現「瞬間爆哭」

歐陽娜娜泛淚對戲黃渤　豁出去哭了「跪地繞口令」

滴妹突然「宣布改名」阿滴准了！　網嗨翻：新名字很可以

陸籍女大生偷帶火腿腸重罰20萬　崩潰痛哭找爸媽！移民署准入境

台北第一家泰國流水蝦吃到飽　3條玻璃水道任你夾 + 超大生蠔

咬下去才發現是巧克力！　「翻糖鞋子」絕對猜不出來～

-15度冷凍90分鐘仍活蹦亂跳　實測蟑螂生命力 網笑：牠會感冒

幼幼版「炸寒單」老師帶頭丟炮　國小弟激動狂丟！網：感覺有仇

出門驚見「命案現場」！新北哥氣炸：家屬5hr不認屍　5千網全笑了：棄養罪

外派東莞45K！「5張來回機票+年假42天」還包吃住...一周工時78hr他嚇傻

勇敢護學的老師不能忘　花蓮籌措4.2億改建箭瑛大橋

影／500隻羊咩咩見證幸福　年輕酪農與女友攜手走進禮堂

小學校怪談！神探媽PK「橡皮擦失蹤案」出奇招　網一看笑噴：脖子還行嗎

善耕365／「公益懶人包」之街友心聲篇

高公局訂「超跑條款」將提高拖救費用　費率最快年中出爐！

「教育政策替家境好的孩子訂」　李家同憂：決定者完全不懂弱勢

交通部行文台中市政府　若要續推「山手線」1個月內補件再報

海上喋血！東港「穩鵬號」菲籍漁工砍人劫船　傳台官員在船上

出門驚見「命案現場」！新北哥氣炸：家屬5hr不認屍　5千網全笑了：棄養罪

台灣網購族好消息　美國亞馬遜可以使用繁體中文購物

節日到九獅跳！走過300年　浙江九獅圖首次來台演出

客家「天穿日」　竹東千人踩街唱山歌熱鬧登場　

傳日商買遠雄股份瞄準大巨蛋　柯P：生意怎麼談你家的事

吳姍儒二妹曝光「又不是很正」　爆三妹超嚇警告：不准貼我！

Selina脫口「一句話」　張軒睿一聽到「關鍵2字」怒了！

「送給七妹1314個棒棒糖」　12歲兒看直播2天花光母親1年收入！

新・鮮貨／兒童房換法式新裝　麗莎和卡斯柏在床上開生日派對

中職／陳金鋒看30年特展　應該給彭政閔陳列一整排

爛機車發不動！女騎士狂踩　網友笑瘋：姐妳踩的是中柱

生活熱門新聞

24歲女考手排：林北女漢子　拿..

轎車硬插大門！全公司等2hr不..

用完餐「杯碗盤陣法」暖哭老闆娘

老公過世！婆婆逼她嫁小叔：二兒..

平溪看天燈廁所20元　遊客嗆：..

喜宴雞湯剛上桌！大嬸說了一句話..

與表哥7年婚變！有馬妹：人生只..

戒菸海賺6萬！靠「無痛存錢法」..

冷氣團恐暴襲！北東低溫13°C..

台中嬤過世留下包裹　台中孫一開..

要裝避孕器　人妻聽到醫老公對話..

蝴蝶颱風生成上看中颱　周末準冷..

龍潭拍到飄浮鬼頭　網：撞臉郭雪..

菲籍漁工砍人劫船　傳台官員在船..

更多熱門

相關新聞

小一生媽看到兒考卷：我該重讀　網分析：師沒錯

一名媽媽PO就讀小學一年級兒子的國文考卷，直呼「看到兒子這張考卷，真心覺得我的國語該重讀了。」但有網友認為，「上基礎課程本來就應該嚴謹一些，基礎打好學習才會穩固。」媽媽後來也說，「本來我是懵了，現在懂了，老師真的用心良苦。」

女兒懶蟲上身師求救！母女鬥法笑翻網

同事代領開工紅包！學長私問一事他看傻

3年缺席鴻海開工　郭董親口說原因

路過弟祝賀鄰居開工　老闆大器舉動網讚翻

讀者迴響

發燒話題

鹽水蜂炮 橋本有菜 羅志祥 郭台銘 愛紗離婚 王令麟 文化大學失火 鈕承澤 華航罷工 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 林俊傑演唱會 習近平 肉圓惡爸 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 陳昱安 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 玄彬孫藝真 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 王令麟 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 元宵節

熱門新聞

24歲女考手排：林北女漢子　拿到駕照嚇到

轎車硬插大門！全公司等2hr不能下班

快訊／沙鹿女師失蹤5天　苗栗尋獲

「我不想再吵了」女子跳樓慘死　男友目睹過程淚崩

小辣椒從漫威退休！掰了11年鋼鐵人CP

用完餐「杯碗盤陣法」暖哭老闆娘

婆媳爆翻臉！哈林帶愛妻「閃搬信義區億級豪宅」

文大女遭公車撞斃　疑為謝政鵬愛侶

老公過世！婆婆逼她嫁小叔：二兒接棒

茵芙爆心機女！消音前對話流出「是郭雪芙」

平溪看天燈廁所20元　遊客嗆：丟臉

謝政鵬IG發文悼女友：這玩笑會不會太大

許維恩「緊靠他」貼臉輕吻！情侶閃照曝光

脾氣好炸！和5星座交往「要吵架超難」

喜宴雞湯剛上桌！大嬸說了一句話全桌尷尬

更多

最夯影音

更多

超浪漫！凌晨2點被叫醒去香港　男友6段式闖關求婚暖哭女友

地方阿姨堅信「愛車失竊」急報案 警隔壁巷找到無奈：停錯邊啦...

包貝爾帶妻重回14年前租屋處　包文婧一進屋回憶湧現「瞬間爆哭」

歐陽娜娜泛淚對戲黃渤　豁出去哭了「跪地繞口令」

滴妹突然「宣布改名」阿滴准了！　網嗨翻：新名字很可以

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【首購族的愛】

超搶手！ 這價格帶很可以！激推本週熱門搶手房，符合你需求的好房！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面