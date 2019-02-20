勇敢護學的老師不能忘　花蓮籌措4.2億改建箭瑛大橋

▲箭瑛大橋為鳳林鎮山興里與鳳林鎮市區間重要連絡橋梁，亦為串聯縣道193線與省道台9線的重要東西向橋梁，自民國67年6月竣工啟用，迄今已逾四十年。（圖／記者王兆麟攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

鳳林鎮箭瑛大橋為山興里與鳳林鎮市區間重要連絡橋梁，也是串聯縣道193線與台9線重要東西向橋梁，1978年6月竣工啟用，迄今已逾40年。為避免箭瑛大橋孤懸於河道中央影響交通及河防安全，且考量未來交通運輸流量，花蓮縣政府將箭瑛大橋改建為橋長960公尺、橋面寬9公尺之橋樑，總經費4億2,730萬元。

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▲花蓮縣長徐榛蔚親自出席主持開工破土儀式。

目前箭瑛大橋長480公尺、寬4.38公尺，橋面寬度不足會車困難，易生交通事故，且橋梁位於花蓮溪與萬里溪匯流處，橋墩經河川多年沖刷，外部保護層脫落、橋墩箍筋外露，橋樑長度與樑底高度已不符現今花蓮溪治理計畫。

▲改建工程在鳳林鎮箭瑛路箭瑛大橋西側舉行開工動土典禮。

縣長徐榛蔚任立法委員時與縣府極積爭取，鳳林鎮箭瑛大橋改建工程獲國家發展委員會核准由花東基金補助2.52億元、經濟部水利署補助1.17億元、縣府自籌5,830萬元，總經費4億2,730萬元辦理橋樑改建。

花蓮縣政府去年12月完成工程發包，由揚盛工程顧問股份有限公司設計監造、利德工程股份有限公司承攬工程，2月20日上午9時30分在鳳林鎮箭瑛路箭瑛大橋西側舉行開工動土典禮。

【箭瑛大橋】小檔案：

鳳林鎮山興國小，當年對外沒有橋梁進出，該校老師張箭（當年54歲）、鄧玉瑛（女，當年21歲）等6人，橫渡花蓮溪到對岸的山興國小上課。

1977年10月6日清晨，黛納颱風來襲過後花蓮溪水暴漲，山興國小張箭、鄧玉瑛等6位老師，為了到學校上課冒險涉溪而過，溪水湍急6人瞬間遭湍急溪水沖散，張箭、鄧玉瑛老師不幸溺斃殉職。



時任行政院長的故總統蔣經國還親往慰問兩位老師遺孀、遺族，並下令籌措經費興建花蓮溪沿岸第一座鋼筋水泥橋樑，取兩位老師名字的「箭」、「瑛」，命名為「箭瑛大橋」。