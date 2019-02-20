彰化大潤發持西瓜刀搶劫婦人　2慣竊加重強盜罪起訴

▲彰化大潤發持西瓜刀搶劫婦人，2名慣竊檢方依加重強盜罪起訴。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

發生在1月3日上午，有多起竊盜前科46歲洪嫌及48歲劉嫌，見彰化51歲葉婦獨自一人到埔心鄉大潤發購物，因此手持西瓜刀公然行搶，還因此劃傷葉女手臂，警方在1個半小時就在其住家逮捕犯嫌，嫌犯供稱缺錢買毒，才挑落單的弱女子下手，彰化地檢署19日依加重強盜、加重竊盜等罪提起公訴。

事發當時，2名頭戴安全帽歹徒趁機進婦人車內，其中持西瓜刀的歹徒開後車門喊「搶劫，錢拿出來」，另一名從前門包抄，婦人見狀趕緊掏出身上的現金，此時兩名送貨員見義勇為，先逮住其中1人，另1歹徒落荒而逃，婦人才趁歹徒不注意時趁機脫逃，但右手臂也因此被歹徒劃傷，趕緊送醫院救治，溪湖警方不到2小時就在其住家落網，嫌犯坦承是因缺錢買毒才心生歹念。

▲葉婦白色座車。

起訴書指出，劉男則在107年11月底，偷竊外勞電動車，經被害人報警查獲，1個月後，又在鹿港鎮一間閒置民宅，竊取屋主飼養在裡面的11隻鸚鵡，價值約6萬元，竟以1800元賤價出售。另洪男在107年12月底，在鹿港鎮竊取價值約2萬元的29公斤電纜線，賤賣2千元，隔兩天欲故技重施，不料卻因發出聲響遭保全發現遭制伏並報警處理。

▲彰化大潤發持西瓜刀搶劫婦人。

2人在1月3日搶案發生當天上午，先在一家超商外共謀強盜，由劉男騎機車搭載洪男，先前往一家商店購買西瓜刀，接著到大潤發停車場尋找作案對象，兩人頭戴安全帽、持西瓜刀，見葉女單獨開車、洪男開啟葉女車輛左後方車門進入車內後座，持西瓜刀抵住葉女脖子，劉男則站在駕駛座旁大喊「搶劫！」阻擋葉女逃走，葉女不敢抵抗，將包包交給劉男，經路過的紀姓與吳姓送貨員發現上前壓制劉男，洪男持西瓜刀欲追砍吳男，並趁機從停車場側門逃逸。

▲葉姓婦人被歹徒劃傷。

2人對犯行坦承不諱，檢方認為兩人攜帶兇器係犯加重強盜，洪男涉犯2次竊盜及加重強盜罪，劉男涉犯3次竊盜與加重強盜罪，因犯意各別，檢察官請法官予以分論併罰。

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