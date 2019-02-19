惡劣鴨農放毒餌「藍色豬肝」　3狗口吐白沬死

▲彰化鴨農沿路放毒殺死3犬，遭判處40天拘役。（資料照／彰化縣動物防疫所提供，下同）



記者陳玉／彰化報導

2018年8月間，芳苑鄉發生4隻狗狗在路邊吃到「藍色豬肝」，造成3死1傷，警方據現場殘留毒餌循線找到陳姓鴨農，陳男才承認，因自己飼養鴨隻曾遭野狗闖入追咬致死，心生不滿，才做出毒狗殘忍行為；彰化地院認為陳男違反動物保護法，判處40日拘役、併科罰金20萬元，緩刑2年。

▲▼陳姓鴨農放毒餌造成無辜3犬死亡，向警稱「是一時失慮才犯案。」



判決書指出，陳男因飼養的鴨隻曾遭狗咬死而心生不滿，2018年8月10日晚間9點多，把農藥「納乃得」混入豬肝、肉塊中做成毒餌，在放到芳苑鄉大橋、及丟入洪姓民眾經營工廠內，當晚洪男飼養2隻土狗吃下中毒死亡；隔日清晨，顏姓女子出門遛狗，2隻犬隻吃下橋旁毒餌，一隻當場口吐白沫死亡、另隻症狀輕微，出現口吐白沫及嘔吐等現象，經搶救後幸運保住一命。

經警調查，陳姓鴨農涉有重嫌，與彰化縣動防所人員到鴨場查看，陳男也坦承毒狗行為，並主動交付農藥1包及混有農藥的肉塊2包，並稱「是一時失慮才犯案。」

彰化地院認為，陳男坦承犯案，並與被害人達成和解，應無再犯之慮，以暫不執行為適當，並予宣告緩刑2年。