嘉縣打擊烏賊車祭出檢舉獎金　每件200元

▲嘉義縣祭出檢舉烏賊車每件200元獎勵金。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣大抓烏賊車，不讓烏賊車大喇喇排放黑煙，嚴重污染生活環境與空氣品質，對於只要符合規定檢舉案件，檢舉人可獲得每件200元的檢舉獎金，歡迎民眾踴躍檢舉，拿獎金。

環保局長張根穆表示，2018年環保局受理烏賊車檢舉案件二行程機車高達9成5，是空氣污染PM2.5主要來源之一，長期下來會導致心肺疾病，造成民眾觀感不佳，至今仍有2.1萬輛二行程機車，為提升空氣品質，環保局增設檢舉獎金，只要上「烏賊車檢舉網站」將3張不同距離拍攝的照片或10至15秒影片提供環保局審查，通過查證及相關審查作業，檢舉人即可獲得每件200元的檢舉獎金，維護空氣品質人人有責，請民眾踴躍加入「檢舉烏賊車案件」運動行列。

環保局指出，拍攝照片或影片需為行駛中車輛且排煙情形嚴重，且非怠速停等、起步發動時、雨天、夜間等情形，拍攝內容需包含車號、日期、時間，背景可清楚判別地點及排煙狀況。

環保局呼籲，機車出廠滿5年應於發照月份前後1個月內實施排氣定期檢驗。如有汰舊補助相關疑問，可洽詢嘉義縣環境保護局空噪科 老舊機車汰舊諮詢好康專線: 05-3622234、3622924。