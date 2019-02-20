　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
地方 地方焦點

嘉縣打擊烏賊車祭出檢舉獎金　每件200元

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼嘉義縣提供檢舉獎金，避免烏賊車路上跑汙染空氣品質。（圖／嘉義縣政府提供，下同）

▲嘉義縣祭出檢舉烏賊車每件200元獎勵金。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣大抓烏賊車，不讓烏賊車大喇喇排放黑煙，嚴重污染生活環境與空氣品質，對於只要符合規定檢舉案件，檢舉人可獲得每件200元的檢舉獎金，歡迎民眾踴躍檢舉，拿獎金。

環保局長張根穆表示，2018年環保局受理烏賊車檢舉案件二行程機車高達9成5，是空氣污染PM2.5主要來源之一，長期下來會導致心肺疾病，造成民眾觀感不佳，至今仍有2.1萬輛二行程機車，為提升空氣品質，環保局增設檢舉獎金，只要上「烏賊車檢舉網站」將3張不同距離拍攝的照片或10至15秒影片提供環保局審查，通過查證及相關審查作業，檢舉人即可獲得每件200元的檢舉獎金，維護空氣品質人人有責，請民眾踴躍加入「檢舉烏賊車案件」運動行列。

環保局指出，拍攝照片或影片需為行駛中車輛且排煙情形嚴重，且非怠速停等、起步發動時、雨天、夜間等情形，拍攝內容需包含車號、日期、時間，背景可清楚判別地點及排煙狀況。

環保局呼籲，機車出廠滿5年應於發照月份前後1個月內實施排氣定期檢驗。如有汰舊補助相關疑問，可洽詢嘉義縣環境保護局空噪科 老舊機車汰舊諮詢好康專線: 05-3622234、3622924。

ET快訊
Toyota硬插大門！全公司「苦等2hr」不能下班　車主現身
謝政鵬知女友死訊　IG發文：這玩笑會不會太大
同婚專法明通過行政院會！蔡英文：到了解決問題的時刻
許維恩「緊靠新歡」貼臉輕吻！情侶閃照曝光

關鍵字：烏賊車,檢舉獎金

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

影／正妹警遭影射性愛影片網路瘋傳　她超痛心！決定告到底

婦晨運後要買菜過元宵　路口遭撞噴飛60公尺身腳分離慘死

酒駕零容忍破功！高雄警員醉駕釀自摔　酒測高達1.24傷重昏迷

跟恩客上旅館！前戲到一半「男友急CALL」　酒店妹爆哭反悔還告性侵

富商稱「有車有房就缺女主人」　「白睡一年」美容師告性侵

感受鹽水蜂炮震撼威力　5人遭炸傷仍喊：下次還要來！　

南投與浙江「以湖會友」！主打日月潭拚每年80萬陸客

嘉縣打擊烏賊車祭出檢舉獎金　每件200元

嘉義大學帶學生走出台灣　拓展國際視野

芒果花期病蟲害危機四伏　農友要注意防範

超浪漫！凌晨2點被叫醒去香港　男友6段式闖關求婚暖哭女友

地方阿姨堅信「愛車失竊」急報案 警隔壁巷找到無奈：停錯邊啦...

包貝爾帶妻重回14年前租屋處　包文婧一進屋回憶湧現「瞬間爆哭」

滴妹突然「宣布改名」阿滴准了！　網嗨翻：新名字很可以

歐陽娜娜泛淚對戲黃渤　豁出去哭了「跪地繞口令」

陸籍女大生偷帶火腿腸重罰20萬　崩潰痛哭找爸媽！移民署准入境

台北第一家泰國流水蝦吃到飽　3條玻璃水道任你夾 + 超大生蠔

咬下去才發現是巧克力！　「翻糖鞋子」絕對猜不出來～

林依晨吃醋怎麼辦～　張彬彬捧臉、背後抱各種哄

黃子佼18年愛狗離開了　「49天後帶你歸土」

南投與浙江「以湖會友」！主打日月潭拚每年80萬陸客

嘉縣打擊烏賊車祭出檢舉獎金　每件200元

嘉義大學帶學生走出台灣　拓展國際視野

芒果花期病蟲害危機四伏　農友要注意防範

鹽水蜂炮第2天　感受蜂炮震撼威力　28人就醫2人送醫

慢性扁桃腺炎難根除　可以手術治療效果佳

鹽水蜂炮第2天　感受蜂炮震撼威力　9人就醫1人送醫

龍崎掩埋場開發案不再展延　黃偉哲感謝中央協助守護台南淨土

安平開台天后宮　元宵夜乞龜、猜燈謎人潮熱鬧滾滾

安平觀音亭　平安湯圓、乞龜元宵夜熱鬧溫馨

冷空氣強度升級！周末冷氣團強襲　最冷時段出爐「北部低溫探12°C」

俄羅斯邀日企開發「北極圈液化天然氣」　安倍盼能領土談判

車禍身亡文大生生為謝政鵬女友　球迷粉絲團哀悼

影／越南成非洲豬瘟疫區　學者警告：東南亞國家早晚淪陷

高中木聯／小高一投打雙雄立功　善化2比1淘汰北科附工

麥基迎生涯第二春　歸功於改當素食主義者

三寶女開車載2兒衝上輕軌　煞車燈亮「攔腰撞爛」

韓國瑜抱怨前瞻計畫要重寫　盧秀燕：我不選總統也被卡

土城青年住宅開工　534戶海山商區110年完工

藝人趙心姸產後食用膠原胎盤粉！　皮膚透亮回復年輕光采

地方熱門新聞

花蓮婦中1200萬　嚇傻「我好..

等3年！彰化風鈴木粉紅爆發變打..

嘉義縣犬貓免費絕育活動開跑

AIT美台關係特展　嘉義檜意森..

高雄「最正包子妹」長髮熱褲爆紅

30秒支解！鹿耳門百人飛撲春牛..

鹽水蜂炮　感受蜂炮震撼

最高64米！驚見八通關古道「巨..

攔騎單車長者　不是取締是為安全

法式餐桌寵兒　晚香玉筍池上種植..

芒果花期病蟲害危機四伏

邱奕勝：國民黨籍議員理性問政是..

新手上路開車上山賞景　自撞山壁..

爆紅女警現身！許恬恬美到上節目

更多熱門

相關新聞

線索獎金第2天　越南觀光客追回3人

12月底來自越南的觀光團在抵達下塌飯店後，竟發生148人大規模脫團的事件，從事發至今警政署、移民署已經先後追回43人，而5日正好是公布提供獎金的第2日，目前還未有民眾因提供線索而獲得獎金。

脫團越客僅39人到案　檢舉1人可獲4000獎金

吐痰軌跡一樣！檢舉達人40影片詐獎金

新制！檢舉問題化粧品可賺50萬

蔡英文：消滅老車絕對是假消息

讀者迴響

發燒話題

鹽水蜂炮 橋本有菜 羅志祥 郭台銘 愛紗離婚 王令麟 文化大學失火 鈕承澤 華航罷工 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 林俊傑演唱會 習近平 肉圓惡爸 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 陳昱安 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 玄彬孫藝真 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 王令麟 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 元宵節

熱門新聞

快訊／沙鹿女師失蹤5天　苗栗尋獲

「我不想再吵了」女子跳樓慘死　男友目睹過程淚崩

用完餐「杯碗盤陣法」暖哭老闆娘

婆媳爆翻臉！哈林帶愛妻「閃搬信義區億級豪宅」

小辣椒從漫威退休！掰了11年鋼鐵人CP

文大女遭公車撞斃　疑為謝政鵬愛侶

24歲女考手排：林北女漢子　拿到駕照嚇到

老公過世！婆婆逼她嫁小叔：二兒接棒

茵芙爆心機女！消音前對話流出「是郭雪芙」

脾氣好炸！和5星座交往「要吵架超難」

又有台灣人在韓出道！「精通3語」笑容超甜

平溪看天燈廁所20元　遊客嗆：丟臉

奴才抱枕熟睡　22歲貓「神複製」

與表哥7年婚變！有馬妹：人生只有一次

黑人騎「三冠王」載范范舊照出土

更多

最夯影音

更多

超浪漫！凌晨2點被叫醒去香港　男友6段式闖關求婚暖哭女友

地方阿姨堅信「愛車失竊」急報案 警隔壁巷找到無奈：停錯邊啦...

包貝爾帶妻重回14年前租屋處　包文婧一進屋回憶湧現「瞬間爆哭」

滴妹突然「宣布改名」阿滴准了！　網嗨翻：新名字很可以

歐陽娜娜泛淚對戲黃渤　豁出去哭了「跪地繞口令」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【首購族的愛】

超搶手！ 這價格帶很可以！激推本週熱門搶手房，符合你需求的好房！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面