老父涉買票160人　彰化議員施嘉華撇清喊冤

▲彰化縣第三選區縣議員施嘉華的父親涉操盤賄選，檢方提起公訴。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

2018年大選，彰化縣議員第三選區當選人施嘉華的父親涉嫌拿現金給杜姓大樁腳，再透過同是杜姓與陳姓2名小椿腳以500元向選民現金買票，涉案的人數多達160人，檢方30日全案偵查終結，以違反公職人員選舉罷免法及刑法投票受賄等罪嫌，將施父等52人提起公訴，64人則為緩起訴處分。

檢警當時在施父住處查扣寫高票當選及贊助者名字等文字的袋子，共有31萬多元現金，施父供稱，都是他人贊助的，才有不同的袋子，準備等到選後退還給贊助人，但檢方不採信，將施父帶回，檢察官偵訊後以串供、滅證之虞聲押，去年11月10日晚間10時法官裁定羈押禁見。

▲彰化縣第三選區施姓縣議員候選人的父親涉操盤賄選，檢察官余建國搜索現場，並查扣證物。

施嘉華母親曾任線西鄉民代表會主席，雖然施嘉華首度參選，家族政治背景歷練豐富，因此施父便到和美鎮嘉寶里找55歲杜姓大樁腳幫忙，杜再找51歲陳姓、53歲杜姓男子當下線，向每位認識的選民以500元買票。

檢方起訴指出，施父為讓兒子可以當選，選舉前佯稱發放工作費名義、實為以現金買票方式進行賄選，施父僱用村、鄰長發送競選總部成立邀請函，請他們轉發邀請卡給鄰內各戶，不論有沒有完成工作，都交付5仟元賄款給選區內的村長，再由村長各發放1000元賄款給選區99名鄰長。

施父也假藉發放500元工作費，實際上選民只要簽署工作費領據即可領取現金賄款，而交付30萬元賄款給他的樁腳輾轉交付給18戶選民。

施嘉華去年高票當選縣議員，彰化地檢署也在2018年12月底於法定期限內對他提起當選無效之訴。施嘉華出面喊冤，指出該案件與他無關，他認為法院是講求證據的地方，相信審理後會還給他清白，相關程序已經交由律師全權處理。

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