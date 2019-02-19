就是針對吳敦義！陸委會推「簽和平協議要先公投」

▲國民黨主席吳敦義。（圖／記者徐政璿攝）

記者蔣婕妤／台北報導

國民黨主席吳敦義日前接受廣播專訪時提及，若國民黨重新執政，會與對岸洽簽和平協議。行政院及立法院列出47案最優先法案，其中包括「修正臺灣地區與大陸地區人民關係條例」，明訂進行兩岸和平協議前之公投條件與門檻，被外界認為是要針對吳敦義，陸委會主委陳明通受訪時回應，的確是針對吳敦義，因為簽定協議需要社會高度共識。

吳敦義表示，按《兩岸人民關係條例》規定，政府或授權機構，才有權與對岸簽署協議，若國民黨有機會重新執政，經兩岸折衝，國民黨政府就有權利依照《條例》，洽簽兩岸和平協議。

行政院、立法院於18日舉行協調會報，列出47案最優先法案，其中包括「修正臺灣地區與大陸地區人民關係條例」，明訂進行兩岸和平協議前之公投條件與門檻。

陳明通19日受訪時表示，吳敦義上周提出若當選要簽和平協議，陸委會檢視《兩岸人民關係條例》後，發現的確可以有政治議題的談判，但監督機制卻很弱，他強調，兩岸議題的條例簽定需要社會高度共識，不能像是過去服貿時藍委張慶忠一樣30秒就通過，會造成社會的極大爭議。

陳明通解釋，這次的研擬修法的確是因為吳敦義提出要簽和平協議的因應手段，為的就是要確保社會的高度共識，政治議題的談判必須要先經過立法院三分之二立委的同意才可以談，談回來後還需要立法院四分之三委員的出席，同意以後再公告，接著進行全國性公民投票，但他也強調，相關修法還需要經過行政及立法單位的相關程序。