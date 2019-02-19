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民團批公投法亂象淪政黨操弄工具　提6修法方向

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▲▼2018九合一大選,新北市板橋區投票人龍排很長。（圖／記者李毓康攝）

▲2018九合一大選，全國各地投開票所大排長龍，圖為新北市板橋區投開票所。（圖／記者李毓康攝）

政治中心／綜合報導

2018年九合一選舉綁10案公投，造成投票亂象。民間團體19日舉行記者會，痛批公投法淪為有錢有資源的團體及政黨操弄的工具，同時，公投結果也導致對人權的限制，以及多數人對少數人的壓迫，也違反「憲法最高」和「基本人權保障」等要素，因此，呼籲立法院修正缺失，以深化台灣的民主運作和人權保障。

人權公約施行監督聯盟、台灣人權促進會、台灣守護民主平台、公民憲政推動聯盟、民間司法改革基金會、永社等6個民間團體，共同舉辦記者會。

民團表示，2020年1月，又即將有大選，也已經亦有不少新公投提案已經蠢蠢欲動，他們呼籲立法院應儘速處理法律缺陷及漏洞，讓「直接民主」得以真正落實，以下為他們建議修法的6個方向。

一、 審議時間拉長

1. 提案後到第二階段連署之前，審查期限：四個月（加補正期限二個月）。

2. 通過第二階段連署後，到正式公投前的審議期間：六至十二個月。

二、 提案後到第二階段連署之前，立法院或行政院及主管機關應表示意見，說明公投案通過之後的可能影響及效力。立法院如有與公投意旨相同內容之法律通過，中選會應駁回公投案。

三、中選會的審查事項除了現行公投法第10條第二項各款事項外，尚應納入違憲疑義之審查。中選會如認為提案有違憲之虞，應向大法官聲請憲法審查。

1.若中選會認為提案無違憲而予通過，認有違憲之虞之第三人，應保障其提起救濟之權利。

2.公投法第10條關於聽證程序應明訂提案人、利害關係人、「法庭之友」、其他第三人之參與權，及其他廣納意見之方式。

3.就公投案所提起之行政訴訟或憲法訴訟，均應限期作成決定。

4.明顯不符合公投法第二條第二項規定之「得交付公投事項」：逕為駁回，仍可救濟。

四、公民討論及審議過程，應有更多促成公民討論審議的機制及空間。

五、 正反方宣傳：投票當天不能宣傳，可以比照「公職人員選舉辦法」，投票當天凌晨起，禁止宣傳，不可有小抄。增加設置公共平台，平衡雙方意見露出。媒體平等近用權。

六、正反方經費：正反雙方募集經費的管制範圍和公開方法，比照「政治獻金法」的規範。

▲▼公投票匭。（圖／記者李毓康攝）

▲公投票匭。（圖／記者李毓康攝）

人權公約施行監督聯盟召集人黃嵩立認為，公投審議時間應拉長，第一階段連署，完成提案後，審查期間應延長為4個月，若需補正，則延長為2個月；在完成第二階段連署，公投案成立後，應有6至12個月的時間，讓社會就公投案內容進行廣泛的審議。

政大法律系教授林佳和表示，在審議期間內，行政立法部分都要對公投提案表示意見，中選會若遇到違憲爭議的提案，應交給大法官進行是否違憲的裁定，大法官需於一定期限內完成裁定。

公民憲政推動聯盟執行委員徐偉群指出，第一階段及第二階段的審議期限已經拉長，現行法也不是都必須要綁大選，而是有遇到大選才綁大選，因此，這部分主張維持現狀，沒有修改意見。

▲▼苗栗老翁不知公投票怎麼投，一氣之下撕毀選票帶出丟棄。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲苗栗老翁不知公投票怎麼投，一氣之下撕毀選票帶出丟棄。（圖／記者陳豐德翻攝）

台灣守護民主平台理事杜文苓認為，公投並沒有好的審議機制，一般人並沒有在過程中有好好公開討論思辯的機會，甚至可能也還搞不清楚公投後的效力問題，就不明就裡地靠小抄、看風向投票，如何促使一般公民能在好的知情審議情況下投下神聖的一票，顯然是目前公投修法必須回應的方向。

公民團體除提出修法意見之外，也提出具體的修法條文及版本。目前立法院內的版本，也有些版本的修正條文，與這次的修法意見互相呼應。民間團體也會尋求有相同修法意見的政黨及立委，共同推動於本會期內完成修法，避免2020大選的公投重蹈覆轍。

▲▼彰化老伯等太久，撕毀10張公投選票。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化老伯等太久，撕毀10張公投選票。（圖／記者唐詠絮翻攝）

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關鍵字：公投法

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