再嗆吳敦義　陸委會：北京不放棄武統　再多協議也沒用

▲陸委會主委陳明通（右）。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔡浩祥／台北報導

國民黨主席吳敦義日前接受媒體專訪表示，國民黨若重返執政，會與大陸簽署和平協議。繼陸委會主委陳明通直指「就是針對吳敦義」，陸委會今發出聲明，指兩岸要和平，大陸要放棄武力威脅，中共不放棄武力統一，再多協議也沒用，展現強硬姿態。

陸委會重申，兩岸和平穩定發展，是民進黨政府一貫的主張，在北京當局不斷強加「一中原則」、「一國兩制」政治框架於台灣前提下，政府不主張簽任何消滅國家主權及台灣民主的政治性協議。

避免政治協議的簽署，陸委會聲明還就行政院所列優先法案中，「修訂台灣人民與大陸人民關係條例」，明訂進行兩岸和平協議前之公投條件與門檻，進行相關說明。

陸委會指出，我們的規劃就是在兩岸人民關係條例中，建立相關的民主監督程序。也就是涉及政治議題的談判，必須由行政院提出談判計畫，立法院要有三分之二的委員同意才可以去談。

▲國民黨主席吳敦義。（圖／記者徐政璿攝）

為了解民意動向，陸委會表示，，行政院可以舉辦諮詢性的公投，不受《公投法》限制，因為諮詢性公投最主要是作為參考。

兩岸政治性議題談完回來後，因為立法院有審議權，所以應該要有四分之三的立法委員出席，四分之三同意，同意後公告，再進行全國性的公民投票，要全國選舉人數半數以上同意，才能通過。

陸委會表示，這麼高的門檻，最主要是涉及兩岸的政治議題，若社會沒有高度共識，會帶來更大的爭議與紛擾。