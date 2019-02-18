孫大千8問黨中央　「黨員意志凌駕全民是不是腦袋有問題？」

▲吳敦義。（資料照／記者屠惠剛攝）

政治中心／綜合報導

國民黨總統提名機制採「全民調」或「全黨員投票」爭論不休。黨主席吳敦義主張由「全黨員投票」，日前指出有中常委主張全黨員投票，還說不能相信全民調。對此，前國民黨立委孫大千18日再度在臉書表示，「一個政治領袖會『名流青史』，還是會『遺臭萬年』，往往只是「一念之間」的事。」，同時提出8個問題要問黨中央。

針對總統提名機制，孫大千要問黨中央8個問題：

第一，國民黨內部初選的遊戲規則，一向是「七成民意調查，三成黨員投票」。在過去的立委和縣市長的初選，往往都是以全民調做為主要的方式。現在忽然說全民調有瑕疵，這樣的說法，不是自打嘴巴嗎？

第二，組發會主委李哲華去年在駁斥新北市長黨內初選參選人周錫瑋的質疑時，才義正詞嚴的表示，「新北市共約150萬戶，隨機抽樣電訪1068人，就足以顯示完整民心意向」，怎麼主席現在又質疑起全民調抽樣的公正性了呢？

第三，「全黨員投票」從來沒有出現在黨內初選的遊戲規則之中，這一次怎麼會忽然跑出來呢？

第四，明明中常委在出席常會時，只有提出希望黨中央重視黨員的參與。從來沒有人直接要求採取「全黨員投票」的方式，這究竟是哪一個中常委提出這樣的要求呢？還是黨內高層自己的意思，卻把中常委推出來頂罪？

第五，提出「總統候選人身兼黨主席」的想法，究竟是為了讓總統候選人能夠掌握黨機器，進行協同作戰的全面布局？還是「以退為進」為了替「全黨員投票」建立正當性呢？

第六，總統是屬於全國性的，黨主席是屬於全黨的。用一個黨內選舉的機制去綁住一個全國性選舉的初選方式，把黨員的意志凌駕在全民的意志之上，這樣是不是腦袋有問題？

第七，如果不是為了護航特定人士，或者為了封殺特定人選，黨中央有必要這麼大費周章的扭曲現有的遊戲規則嗎？

第八，哪一個黨主席沒有負擔募款的責任啊？洪秀柱主席當年難道沒有募款嗎？整天把募款3千萬掛在嘴上，這樣不會讓人家覺得太沒有志氣了嗎？