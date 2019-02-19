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轟-6G春節掛彈戰備值班　攜鷹擊-12威嚇美艦穿台海

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▲▼春節期間中國海軍各類戰機掛彈戰備值班，多架轟-6G轟炸機掛載鷹擊-12遠程超音速反艦導彈。（圖／翻攝自大陸網站）

▲春節期間中國海軍各類戰機掛彈戰備值班，多架轟-6G轟炸機掛載鷹擊-12遠程超音速反艦導彈。（圖／翻攝自大陸網站）

軍武中心／綜合報導

衝著美國艦艇穿越台海而來，中國官媒近日披露，海軍東海艦隊航空兵某部轟-6G已經成建制地換裝鷹擊-12遠程超音速反艦導彈。據了解，鷹擊-12的500公里最大射程，已超過美國航母打擊群提供保護的神盾作戰系統，以及標準-2防空導彈所能發現和攔截的範圍。解放軍通過此次報導表明，該型導彈已經投入批量生產並已形成戰鬥力。

報導指出，春節期間除了空軍戰機掛彈值班外，海軍各類戰機也是掛彈戰備值班，同時畫面罕見帶到海軍多架轟-6G轟炸機掛載某型導彈鏡頭。根據其尖尖的導彈頭和一個大致恒定的直徑的圓柱體，四個矩形截面整流罩連接在圓柱體上面的外型來看，明顯就是中國重要的撒手鐧反艦導彈鷹擊-12。

鷹擊-12模型彈是在2000年珠海航展上首次亮相，接著2015年抗戰勝利日閱兵式上正式對外公開，近期的2017年朱日和沙場閱兵以及去年年末舉辦的「慶祝改革開放40周年」大型展覽上，也都出現鷹擊-12的身影。因此，以中國各類武器的研發速度來推斷，這款導彈如今批量生產相當合理。

分析人士表示，鷹擊-12最大飛行速度為3馬赫左右，最大射程預估可達500公里，對敵各類艦船和海軍設施的威懾能力非常突出，這款特別危險的反艦導彈，某種意義上甚至已經超過東風-21D。而在解放軍的武器序列中，鷹擊-12將主要作為空射型反艦導彈為主，與鷹擊-9、鷹擊-83系列、鷹擊-91、鷹擊-18、鷹擊-62系列、鷹擊-100，以及東風-21D反艦彈道導彈組成6層反艦火力網系列。

▼央視曾公開轟-6發射鷹擊-12導彈連續畫面。（圖／翻攝自觀察者網）

央視首度公開轟-6發射鷹擊-12導彈連續畫面。（圖／翻攝自觀察者網）

資料顯示，鷹擊-12是八五計劃重點項目之一，研發一款代替鷹擊-83的通用高超音速反艦導彈，由601所（瀋陽飛機設計研究所）、611所（成都飛機設計研究所）、海軍研究院及航天三院聯合研發，分為空射、艦射及潛射型。過去傳出其潛射型一枚就可重創一艘9萬噸航母，針對美國軍艦量身訂做，展現嚇阻及戰場優勢。

至於艦射型也在2017年3月曝光，由中國海軍「華羅庚」號（舷號892）武器試驗艦發射鷹擊-12A反艦導彈。當時陸媒指出，鷹擊-12擁有獨門絕技，可以減小中段誤差，命中概率受目標運動的影響也較小，能有效破壞像裝備有神盾系統這樣的艦隊防空體系。

▼鷹擊-12A從892號試驗艦上發射畫面。（圖／翻攝自大陸鼎盛軍事）

▲解放軍鷹擊-12A從892號試驗艦上發射畫面。（圖／翻攝自大陸鼎盛軍事）

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