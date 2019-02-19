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下一步換殲-20？　疑似2架矢量版梟龍展示落葉飄機動

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▲▼裝備巴基斯坦空軍的梟龍戰機（FC-1，巴基斯坦稱為JF-17）。（圖／翻攝自新浪軍事）

▲裝備巴基斯坦空軍的梟龍戰機（FC-1，巴基斯坦稱為JF-17）。（圖／翻攝自新浪軍事）

軍武中心／綜合報導

安裝矢量發動機的殲-10B在去年珠海航展中飛行表演至今令人印象深刻，如今這款發動機尖端技術出現「白菜化」的潛質。近日一張網傳照片顯示，疑似2架裝上矢量推力發動機噴口的「梟龍」戰機，共同做出落葉飄機動編隊的飛行動作，印證殲-20總設計師楊偉曾提及「中國可以在任何一款戰鬥機上使用矢量技術」的說法。

據了解，這種近距離編隊進行落葉飄機動的飛行在全球尚屬第一次，由於其操作具有相當大的風險性，稍有不慎便會發生撞機事故。陸媒認為，從2架梟龍戰機下落的軌跡以及姿態可以看出，整個飛行動作具有高度的統一性，如此說明的該機矢量控制精準，對中國來說意義重大。

目前梟龍戰機主要客戶為巴基斯坦，其空軍已裝備近百架，讓中國欣喜的是，緬甸空軍也已下訂16架該型戰機（已交付首批2架）。如今矢量版梟龍現身，意味著中國將在這款戰機上實現首個搭載矢量噴口外銷機型的出現，或許將一舉打開梟龍的海外市場，迎來可觀的訂購潮。

▼網傳2架裝上矢量推力發動機噴口的梟龍戰機共同做出落葉飄。（圖／翻攝自大陸網站）

▲▼疑似2架裝上矢量推力發動機噴口的「梟龍」戰機，共同做出落葉飄機動編隊的飛行動作。（圖／翻攝自大陸網站）

事實上早在去年的珠海航展，殲-20總設計師楊偉就曾對外透露，「中國已經完全掌握了矢量發動機的系列化應用，將來任何一款戰鬥機只要有需要都可以進行矢量化改造」。若此次曝光的梟龍戰機照片屬實，未來殲-10、殲-16，甚至最備受矚目的殲-20也將可能推出矢量版本，為戰機帶來更好的機動能力。

當然矢量發動機「白菜化」卻也可能帶來飛行員培訓問題。《新浪軍事》指出，即便是老練的飛行員對矢量發動機的操作，也必須從頭進行特殊的培訓，因此對中國航空部門來說，下一步是必須是在教練-10「獵鷹」高級教練機的基礎上，研發出升級版矢量教練機，能讓中國航空兵部隊飛行員可以先在矢量版教練機上進行各種適應性訓練，進而熟練掌握相應的超機動飛行技能。

不過，針對這次外界熱烈討論2架矢量版梟龍共同做出落葉飄的照片，也有網友指出，這只是中國《航空模型》雜誌上帶矢量發動機的渦噴模型飛機，而並非真機。但無論真實結果為何，都顯示中國在珠海航展殲-10B展現精采的機動動作後，對矢量發動機未來發展的高度期待。

▼殲-10B逆天炫技，展現眼鏡蛇機動。（圖／CFP）

▲▼殲-10B逆天炫技，展現眼鏡蛇機動。（圖／CFP）

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關鍵字：梟龍,矢量發動機,殲-20,殲-10B,楊偉,落葉飄,解放軍,大陸軍武,軍武

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