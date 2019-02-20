　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞

川普推特語錄／加州浪費幾十億美元…連高鐵都蓋不好　還慫恿15州一起告我

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼美國總統川普。（圖／路透）

▲美國總統川普。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

川普總統今天在推特上說，假如讓民主黨贏得選舉，股市最少要暴跌萬點。另一方面，有關16州集體對他提出訴訟一事，川普則說稱他「早就料到」，又嗆加州只會浪費錢蓋沒用的高鐵，卻不願把錢用來築牆，現在還在背後主導此事。

想看更多川普推特語錄，請點擊：
►►川普推特語錄／麥凱博因為說謊被解僱　現在他的故事變得更瘋狂了
►►川普推特語錄／全民公敵！為何媒體攻擊共和黨，還能逃過懲罰？
►►川普推特語錄／將在哈里發國取得100％勝利　歐洲接手聖戰士吧

▼我從來沒有說過Andrew McCabe妻子的壞話，除了她（他們）不該在希拉蕊接受FBI調查時，從她那裡收取一大筆競選資金。我從沒說過他老婆是魯蛇（又是一個McCabe捏造的謊言）！

▲▼T

▼華盛頓郵報只為民主黨的查核事實。如果對向是共和黨，還有你們最喜愛的總統，那就是偽事實查核！

▲▼T

▼失敗的加州高鐵計畫，超支的成本已經成為世界紀錄，比迫切需要的邊境圍牆要昂貴數百倍！

▲▼T

▼正如我所料，由開放邊界民主黨和極端左翼領導的16個州，正式提出訴訟，當然又是第九巡迴法院！浪費數十億美元蓋他們的失控高鐵，而且還根本蓋不出來的加州，看來在背後主導！

▲▼T

▼如果反對黨（不，不是媒體）贏得選舉，股票市場現在肯定下跌至少1萬點。我們卻引領向上漲、漲、漲！

▲▼T

ET快訊
一句話證明是資深鄉民「講教主根本菜」
小辣椒宣布退出漫威宇宙！　掰了11年鋼鐵人CP

關鍵字：川普,推特,北美要聞

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

川普推特語錄／加州浪費幾十億美元…連高鐵都蓋不好　還慫恿15州一起告我

卡爾拉格斐死因出爐！時尚老佛爺不敵「癌王」胰腺癌　傳奇殞落

金正恩可能「走陸路到河內」　北韓官員現身中越邊境火車站

27歲女堅持嫁80歲翁　「爺孫戀」12年後近況曝光啦　網看呆！

逛恰圖恰市集得靈感！27歲美女創300億零售平台　成亞洲最年輕10億執行長

「民主社會主義」成新主流　桑德斯宣布競選2020美總統大選！

悍拒總統贈屋　肯亞單親媽嫌半成品官員動手腳

快訊／香奈兒「老佛爺」卡爾拉格斐驚傳病逝巴黎　享壽85歲

中性廁所止步！　英國女學生擔心被男生嘲笑月經來潮

英倫航空受脫歐壓力宣布破產　乘客全被丟包：回不了家

超浪漫！凌晨2點被叫醒去香港　男友6段式闖關求婚暖哭女友

地方阿姨堅信「愛車失竊」急報案 警隔壁巷找到無奈：停錯邊啦...

包貝爾帶妻重回14年前租屋處　包文婧一進屋回憶湧現「瞬間爆哭」

陸籍女大生偷帶火腿腸重罰20萬　崩潰痛哭找爸媽！移民署准入境

滴妹突然「宣布改名」阿滴准了！　網嗨翻：新名字很可以

台北第一家泰國流水蝦吃到飽　3條玻璃水道任你夾 + 超大生蠔

咬下去才發現是巧克力！　「翻糖鞋子」絕對猜不出來～

歐陽娜娜泛淚對戲黃渤　豁出去哭了「跪地繞口令」

林依晨吃醋怎麼辦～　張彬彬捧臉、背後抱各種哄

穿「超貼毛衣」替艦長父賣水餃 水餃妹爆紅...狂粉一次訂萬顆捧場

川普推特語錄／加州浪費幾十億美元…連高鐵都蓋不好　還慫恿15州一起告我

卡爾拉格斐死因出爐！時尚老佛爺不敵「癌王」胰腺癌　傳奇殞落

金正恩可能「走陸路到河內」　北韓官員現身中越邊境火車站

27歲女堅持嫁80歲翁　「爺孫戀」12年後近況曝光啦　網看呆！

逛恰圖恰市集得靈感！27歲美女創300億零售平台　成亞洲最年輕10億執行長

「民主社會主義」成新主流　桑德斯宣布競選2020美總統大選！

悍拒總統贈屋　肯亞單親媽嫌半成品官員動手腳

快訊／香奈兒「老佛爺」卡爾拉格斐驚傳病逝巴黎　享壽85歲

中性廁所止步！　英國女學生擔心被男生嘲笑月經來潮

英倫航空受脫歐壓力宣布破產　乘客全被丟包：回不了家

馬查多與教士達成協議　簽10年3億美元大約還可以跳脫

吃喝玩樂拉撒睡通包！「懶人旅遊法」讓你耍廢也能玩得盡興

倫敦／古又文高調挺彩虹　讓冷冽冬天變得繽紛有趣

北京故宮燈光秀首登場　「強弱燈光對比」打造立體感護古建築

雙獅賽／日職訓練風氣轉變　許銘傑：不像以前傳統

北京故宮首開夜場慶元宵　絕美燈光秀「照亮600歲紫禁城」

一句話證明是資深鄉民「講教主根本菜」　知道鄭公、鯰姐才夠資深

川普推特語錄／加州浪費幾十億美元…連高鐵都蓋不好　還慫恿15州一起告我

前黑澀會美眉鄭靚歆：「同性戀或異性戀就只是一個很自然而然發生的事情。」

疑為網球國手謝政鵬愛侶！文大女學生「開學2天」遭公車輾斃

超狂老公撒「10萬千鈔雨」安太座　抓多少領多少！老婆一把收5位數

國際熱門新聞

快訊／85歲「老佛爺」卡爾拉格..

27歲女堅持嫁8旬翁　爺孫戀1..

即／CNN獨家專訪　蔡英文：將..

時尚老佛爺死因出爐　不敵胰腺癌

水電工爽中7.6億　霸氣買下原..

整隻「巨型黑手臂」插進肛門卡住

女大生人工昏迷4天　突然當媽超..

川金二會將屆　金正恩可能走陸路

台灣捷運4大特色讓南韓歐巴狂喊..

川普：加州浪費幾十億　高鐵都蓋..

「玩雙飛」太興奮！市長心臟病發..

27歲美女逛市集創300億零售..

3歲女童遭泡在「19公升強酸」..

建築系學生首創「露營摩托車」

更多熱門

相關新聞

中美貿易華府續談　有這3個不尋常

應美方邀請，大陸國務院副總理劉鶴將於21至22日赴華盛頓，與美方舉行第7輪中美經貿高級別磋商。具新華社背景的微信公眾號「牛彈琴」今（19）日發文分析，這次的談判有3個不同尋常，分別是「劉鶴副總理的身份」、「特殊的時間」及「領導的變與不變」；而中方的態度很簡單，就是願意合作，達成雙方都能接受的協議。

桑德斯宣布　角逐2020美總統大選

川金會前夕！安倍預告將熱線川普

大峽谷員工爆料：3桶放射性鈾擺18年

「安倍被川普利用」諾貝爾獎推薦風波持續燃燒

讀者迴響

發燒話題

鹽水蜂炮 橋本有菜 羅志祥 郭台銘 愛紗離婚 王令麟 文化大學失火 鈕承澤 華航罷工 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 林俊傑演唱會 習近平 肉圓惡爸 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 陳昱安 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 玄彬孫藝真 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 王令麟 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 元宵節

熱門新聞

快訊／沙鹿女師失蹤5天　苗栗尋獲

「我不想再吵了」女子跳樓慘死　男友目睹過程淚崩

用完餐「杯碗盤陣法」暖哭老闆娘

老公過世！婆婆逼她嫁小叔：二兒接棒

脾氣好炸！和5星座交往「要吵架超難」

又有台灣人在韓出道！「精通3語」笑容超甜

工作壓力大　女師翹課散心失聯5天

奴才抱枕熟睡　22歲貓「神複製」

男生超愛！「傲嬌個性萌爆」星座Top4

黑人騎「三冠王」載范范舊照出土

平溪看天燈廁所20元　遊客嗆：丟臉

盛竹如曝遭逼拍片「向羅淑蕾公開道歉」

冷氣團恐暴襲！北東低溫13°C中南部拉10度溫差

邱淑貞女兒消失2年變名模！

快訊／陽明山車禍　文大女學生不治

更多

最夯影音

更多

超浪漫！凌晨2點被叫醒去香港　男友6段式闖關求婚暖哭女友

地方阿姨堅信「愛車失竊」急報案 警隔壁巷找到無奈：停錯邊啦...

包貝爾帶妻重回14年前租屋處　包文婧一進屋回憶湧現「瞬間爆哭」

陸籍女大生偷帶火腿腸重罰20萬　崩潰痛哭找爸媽！移民署准入境

滴妹突然「宣布改名」阿滴准了！　網嗨翻：新名字很可以

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【首購族的愛】

超搶手！ 這價格帶很可以！激推本週熱門搶手房，符合你需求的好房！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面