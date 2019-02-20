川普推特語錄／加州浪費幾十億美元…連高鐵都蓋不好　還慫恿15州一起告我

▲美國總統川普。（圖／路透）



國際中心／綜合報導

川普總統今天在推特上說，假如讓民主黨贏得選舉，股市最少要暴跌萬點。另一方面，有關16州集體對他提出訴訟一事，川普則說稱他「早就料到」，又嗆加州只會浪費錢蓋沒用的高鐵，卻不願把錢用來築牆，現在還在背後主導此事。

想看更多川普推特語錄，請點擊：

►►川普推特語錄／麥凱博因為說謊被解僱 現在他的故事變得更瘋狂了

►►川普推特語錄／全民公敵！為何媒體攻擊共和黨，還能逃過懲罰？

►►川普推特語錄／將在哈里發國取得100％勝利 歐洲接手聖戰士吧

▼我從來沒有說過Andrew McCabe妻子的壞話，除了她（他們）不該在希拉蕊接受FBI調查時，從她那裡收取一大筆競選資金。我從沒說過他老婆是魯蛇（又是一個McCabe捏造的謊言）！

▼華盛頓郵報只為民主黨的查核事實。如果對向是共和黨，還有你們最喜愛的總統，那就是偽事實查核！

▼失敗的加州高鐵計畫，超支的成本已經成為世界紀錄，比迫切需要的邊境圍牆要昂貴數百倍！

▼正如我所料，由開放邊界民主黨和極端左翼領導的16個州，正式提出訴訟，當然又是第九巡迴法院！浪費數十億美元蓋他們的失控高鐵，而且還根本蓋不出來的加州，看來在背後主導！

▼如果反對黨（不，不是媒體）贏得選舉，股票市場現在肯定下跌至少1萬點。我們卻引領向上漲、漲、漲！