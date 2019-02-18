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川普推特語錄／全民公敵！為何媒體攻擊共和黨，還能逃過懲罰？

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▲▼美國總統川普。（圖／路透）

▲美國總統川普。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

正在佛羅里達州海湖莊園度假的川普總統，今天再度預告與中國的貿易協商進展順利。另一方面，川普批評「腐敗又被操弄的媒體」是美國人民公敵，特別點名諷刺性綜藝喜劇週六夜現場（SNL），聲稱要研究如何「懲罰」惡意攻擊的假新聞。

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▼被操弄且腐敗的媒體，是人民公敵！

▲▼Ｔ

▼假新聞媒體NBC上的乏味週六夜現場節目一點都不好笑！問題是，為何電視新聞網對共和黨全面惡意攻擊還能不受懲罰？同樣許多其他節目也一樣？太不公平，應該加以研究。這才是真正得勾結！

▲▼Ｔ

▼52％的支持率，在共和黨內則是93％（創紀錄）！神奇的是，93％（同樣數字）的我的媒體確認為非常糟糕！「人民」是聰明的！

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▼參議院民主黨仍緩慢審批數百名想要進入政府機構的高素質人士。在我國史上從未有過如此權利濫用。在所有人都獲得批准前，參議院多數黨領袖Mitch不該讓任何參議員回家。我們現在需要我們的大使和其他每個人！

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▼今天與我的員工進行了一系列有關中國貿易協議的重要通話與會議。在許許多多不同方面都取得重大進展！我們國家擁有如此神奇的未來增長潛力，以及更高層次的偉大！

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關鍵字：川普,推特,北美要聞

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