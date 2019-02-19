川普推特語錄／麥凱博因為說謊被解僱　現在他的故事變得更瘋狂了

▲美國總統川普。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

美國總統川普18日在推特上發文，諷刺FBI前副局長麥凱博（Andrew McCabe）針對他的指控說，麥凱博現在說了多少謊言，「他因為說謊而被解僱，現在他的故事變得更加瘋狂了。」認為他們有太多問題必須向無數的人民解釋，川普也痛斥整個通俄門調查都是非法且叛國的行為。

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▼「這是針對美國總統的一場非法政變的嘗試。」丹•邦奇諾在《福克斯與朋友們》上說的太對了！

▼哇！表現丟人的FBI前副局長麥凱博（Andrew McCabe）現在說了多少謊言！他因為說謊而被解僱，現在他的故事變得更加瘋狂了，他和羅森斯坦（Rod Rosenstein）被塞申斯（另外一名極品）僱用，（他們）貌似策劃了一個違法的行動，還被逮捕了。

有太多問題必須向無數的人民解釋，他們剛選出了他們真正喜歡的總統，這位總統在軍事，退伍軍人，經濟等眾多方面為他們做出了巨大貢獻。這（指通俄門調查）整個行動都是非法且叛國的「保險政策」

▼「經過了2年對200多位證人的面談後，參議院情報委員會沒有找到任何有關，川普與俄國之間有勾結的直接證據。」NBCNews肯．迪拉尼揚如此表示。