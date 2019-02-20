計畫「轉移核武機密」給沙烏地！　川普女婿庫許納被爆牽線

▲川普的女婿、白宮高級顧問庫許納（Jared Kushner）。（圖／CFP）



國際中心／綜合報導

美國國會19日公布一份報告指出，總統川普上任後的幾個月內，第一任國家安全顧問佛林（Michael Flynn）等官員冒著可能違法的風險，試圖將核武機密轉移給沙烏地阿拉伯。此外，川普的女婿、白宮高級顧問庫許納（Jared Kushner）被指與沙烏地王室關係密切，可能從中牽線，甚至受益。

眾議院監督委員會（House Oversight Committee）在24頁的報告中提到，有「吹哨者人」（whistleblower）舉報上述的事。兩黨官員均擔心，若將核武技術轉移給沙國，可能助長核武擴散，讓中東情勢更不穩定。

▼ 川普的第一任國家安全顧問佛林（Michael Flynn）。（圖／路透社）

報告指出，佛林下台後，白宮仍繼續推動這項計畫，庫許納也相當支持並準備上呈給總統。由民主黨掌控的眾議院監督委員會表示，要對此案展開全面調查。《衛報》指出，川普12日在白宮會見十多位核電廠開發商，商討在中東國家興建核電廠，其中一個地點就是沙國。

《美聯社》指出，川普的中東政策中，將沙烏地阿拉伯放在非常關鍵的位置上，以進一步孤立伊朗。庫許納本周將訪問中東，其中一站就是沙烏地首都利雅德，雙方可能討論川普政府中東和平計畫的經濟面。