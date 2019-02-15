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快訊／接棒黃國昌！　邱顯智當選新任時代力量黨主席

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記者徐政璿／台北報導

時代力量立委黃國昌今年1月忽然拋出震撼彈、宣布不參選黨魁一職。時代力量本月15日召開首次決策委員會議，進行黨主席改選討論，並在下午2點召開記者會，宣布會中一致同意由新竹市黨部主委的律師邱顯智擔任新任黨主席。邱顯智在記者會上表示，其實心情很沉重，因為本黨實在沒有什麼錢，2019選戰即將到來，3月9號募款餐會大家來支持，大家對時代力量有很大的期待，希望能讓很多優秀同志進到立法院來努力。

▲時代力量前立委參選人、律師邱顯智。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

▲律師邱顯智。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

時代力量1月中完成黨員大會，取消已運作兩屆的由主席團推舉執行黨主席的制度。面對黃國昌辭去黨主席，依照新黨章，將先舉辦第二屆的決策委員選舉，由黨員直選選出15位決策委員，再召開決策委員會，以互推方式決定黨主席。

建黨3年的時代力量，過去二屆採主席團制度，由黨員投票選出7名主席團成員，由這7人推選出一位「執行黨主席」。今年因應《政黨法》修法要求政黨完成法人化程序，時代力量也應內政部要求修正黨章，經黨員大會決議後，取消主席團制度，改透過直選方式選出15名決策委員，由15人的決策委員會透過互推的方式，共同推出1位黨主席。

時代力量本月15日召開首次決策委員會議，進行黨主席改選討論，並在下午2點召開記者會宣布由擔任新竹市黨部主委的律師邱顯智當選新任黨主席。

邱顯智在記者會上表示，其實心情很沉重，因為本黨實在沒有什麼錢，2019選戰即將到來，3月9號募款餐會大家來支持，大家對時代力量有很大的期待，希望能讓很多優秀同志進到立法院來努力，2019選戰會大量提名，為台灣社會找出最適合的人才。

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快訊／接棒黃國昌！邱顯智當選新任時代力量黨主席

關鍵字：時代力量,黨主席,邱顯智,林昶佐

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