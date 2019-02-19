　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

只有一天！漢堡王2／20限時「華堡買一送一」　中南部網友哭哭了

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

▲▼漢堡王師大夜市新店。（圖／記者湯興漢攝）

▲漢堡王推出限時買一送一活動。（圖／記者湯興漢攝）

記者曾婉婷／綜合報導

為歡慶開學季，漢堡王於2/20推出限定「華堡買一送一」優惠活動。而此消息一出引發不少網友熱議，其中還有些中南部的網友感到遺憾說，「中南部早就沒有漢堡王了！」

全台漢堡王在2/20當日上午11：00至晚上7：00推出一日限定快閃活動，凡購買華堡單點或套餐，均可直接拿到小華堡免費兌換券乙張，兌換券期限至2019年3月25日。不過機場和兒童樂園門市則不適用此活動。

看到漢堡王推出優惠活動，也引發不少網友熱議，「高雄沒有漢堡王了>3<」、「中南部早就沒有漢堡王了，還在全台門市」、「拜託你們再回到高雄開分店吧！」、「也只開台北..」、「全台！？中部以北吧！」

▲▼漢堡王買一送一 。（圖／取自官網）

另外，麥當勞則自即日起至3/19期間推出長達一個月的開春優惠券，共有六大類的優惠專區，消費者只要用手機出示畫面或列印優惠券，都能以超值的價格購買餐點。業者在官方粉絲團上發佈貼文吸引不少網友按讚分享，不少人直呼要衝一波。

根據優惠券上的內容顯示，買一送一專區有大薯、薯餅、特選黑咖啡等；輕鬆三拼則只要80元，就能享有漢堡、雞塊和飲料的套餐；而超爽大餐則是100元起；至於雙堡雙享餐為199元起；另有超值加點專區，包含小杯玉米濃湯20元、麥香魚40元等。最後一區則是活力早餐優惠，如買豬肉滿福堡加蛋加1元即享有33元飲品。

▲▼麥當勞優惠券 。（圖／資料照）

ET快訊
羅志祥退STAGE爆內幕！工作人員12字開嗆：會有報應
成大女研生命案　清潔工涉強制猥褻殺人被求處死刑
「做一半偷拔套」新加坡將列性侵罪　鞭刑打完再關10年
今晚101變巨型花燈！18:45上演150秒「歡樂頌燈光秀」

關鍵字：漢堡王,漢堡,買一送一

點這裡，留個言吧! FB Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

店員神解析！麥當勞優惠券使用全攻略　6大問題一次全解密

「萬能超商」再度神展開！小7攜手達美樂要賣現烤披薩了

會員第二杯半價！星巴克限定這2天有優惠　季節限定飲品來了

雞蛋爆缺供貨吃緊！超商茶葉蛋醞釀漲2元？業者回應說話了

脫單神器！肯德基首推揪伴湊對雙堡　還能抽五星級飯店住宿券

只有一天！漢堡王2／20限時「華堡買一送一」　中南部網友哭哭了

細數廖曉喬踏實的浪漫　「他是我的啦啦隊，也是我最好的朋友」

【廣編】台灣設計師品牌iROO挺臺中花博　推出聯名款服裝

貝佐斯只用了一張餐巾紙　完美預言亞馬遜的驚人成長

讓肌膚印上最迷人的味道　情人節送禮的10款粉紅香氛

超狂老公撒「10萬千鈔雨」安太座　抓多少領多少！老婆一把收5位數

三芝女怪客「狂撒不明粉末」 自助餐老闆轉頭看傻4盤全倒掉

彰化這棵風鈴木爆發等3年！　「粉紅棉花糖」變最夯打卡點

老哥發現小妹跟男生牽手秒崩潰　拿洗手乳狂刷喊：這不是遊戲R

16歲少年CPR狂壓不敢停...　救回休克男！網讚：英勇天使

紅衣男衝宮廟亂翻香爐撒香灰　大鬧後「自捅8刀」倒路邊亡

韓國瑜直播質疑中央兩岸政策 連說2次：全台灣人都欠高雄人！

許維恩揭3段情！　魂跟楊明學走了..15年依然最痛

林依晨吃醋怎麼辦～　張彬彬捧臉、背後抱各種哄

吳昕「蹦疵咖疵」唱整首超魔性　張杰直接笑場找不到節奏！

只有一天！漢堡王2／20限時「華堡買一送一」　中南部網友哭哭了

細數廖曉喬踏實的浪漫　「他是我的啦啦隊，也是我最好的朋友」

【廣編】台灣設計師品牌iROO挺臺中花博　推出聯名款服裝

貝佐斯只用了一張餐巾紙　完美預言亞馬遜的驚人成長

讓肌膚印上最迷人的味道　情人節送禮的10款粉紅香氛

雞蛋爆缺供貨吃緊！超商茶葉蛋醞釀漲2元？業者回應說話了

東森購物推氣墊式慕斯護髮染　在家DIY快速染可以重複用

獨家「湯圓新星」有綿密紅豆餡！超市霸主熱銷TOP 3口味出爐

外國觀光客最愛買這款！屈臣氏「面膜瘋買榜Top 3」出爐

面子不能輸！10年挑戰差很大？　這招幫你HOLD住青春

孫瑩瑩頂愛心丸子頭裝少女　42歲扮小竟零違和感

前老闆變屬下！　水電工「爽中7.6億」霸氣買下原公司

女子吵完架竟轉身跳樓　男友伸手卻來不及抓住…看著她活活摔死

東京著衣創辦人與前夫接女爆糾紛　諷：過得不好的人情緒較差

大立光、鴻海穩盤　元宵節台股小漲6.98點收10,152點

嚴懲酒駕　台南市取締不手軟　首日移送10人

高中木聯／陳聖平2打點建功成德晉級　中興2連敗淘汰

16公尺高主燈、南門紙雕燈！台灣燈會大鵬灣5大看點搶先逛

防汛視同作戰　台南市辦37區長暨主任秘書災害防救教育訓練

洗腎驚見「黑豆乾手指」！醫：晚一步要截肢...「5族群」小心

遊客鋼索橋上打鬧「暴力狠搖晃」　下秒斷裂！6人瞬間懸空驚叫求救

消費熱門新聞

來「床的世界」挑五星級飯店床墊

茶葉蛋醞釀漲2元？超商說話了！

綿密紅豆餡！全聯獨家推湯圓新星

網哭台彩刮刮樂超難中.......

漢堡王2／20「華堡買一送一」..

聞癌色變！全天然ㄟ穀物尚好

屈臣氏「面膜瘋買榜Top 3」..

麥當勞優惠券來了　網傳授秘招

好市多「爆紅省錢神物」網激推！

逛燈節賺大獎「100萬東森幣」..

24萬顆彩色燈泡！15天免費看..

超市曝2018年湯圓熱銷TOP..

櫻桃奶酒巧克力　新口味限量上市

貝佐斯的一張餐巾紙看亞馬遜成長

更多熱門

相關新聞

漢堡店屋頂大火 饕客繼續排隊等點餐

加拿大溫尼伯市一間速食連鎖店A&W日前在營業時突然竄起大火，但這強烈火勢完全沒有阻止客人吃漢堡的慾望，仍繼續在得來速排隊等點餐，完全不知該漢堡店已無法營業，而消防員則在一旁試圖控制火勢。

情人節一起喝！8家優惠懶人包

揪情人喝！咖啡買1送1、第2杯5折

過年限時9天抽「星巴克買1送1」

他問「漢堡王會復活？」　網推爆這個堡

讀者迴響

發燒話題

鹽水蜂炮 橋本有菜 羅志祥 文化大學失火 愛紗離婚 王令麟 鈕承澤 華航罷工 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 林俊傑演唱會 習近平 肉圓惡爸 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 陳昱安 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 玄彬孫藝真 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 林佳龍 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 王令麟 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 元宵節

熱門新聞

脾氣好炸！和5星座交往「要吵架超難」

戒菸海賺6萬！靠「無痛存錢法」爽出國

滴妹突宣布改名　網嗨翻：很可以

郭董否認投資高雄　韓國瑜回應了

過世爺爺房間「驚見打結襯衫」　萬人淚崩

台中嬤過世留下包裹　台中孫一開超催淚

中部人凌晨被強風暴雨嚇醒　蝴蝶颱風最快今生成

女老師騎車上班消失！反方向詭騎3公里失蹤

前男友解除封鎖借錢　她拒絕：報應來了

女星IU分享獨家「快速入睡法」

創立12年！羅志祥突宣布「全面退出STAGE」

長腿妹脫內褲勾引！老公狂打電動網暴動

館長：16年兄弟為小妹妹變敵人

抓未婚妻外遇　男氣炸暴打還PO照

老婦要買菜過元宵　過馬路遭撞死

更多

最夯影音

更多

超狂老公撒「10萬千鈔雨」安太座　抓多少領多少！老婆一把收5位數

三芝女怪客「狂撒不明粉末」 自助餐老闆轉頭看傻4盤全倒掉

彰化這棵風鈴木爆發等3年！　「粉紅棉花糖」變最夯打卡點

老哥發現小妹跟男生牽手秒崩潰　拿洗手乳狂刷喊：這不是遊戲R

16歲少年CPR狂壓不敢停...　救回休克男！網讚：英勇天使

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【首購族的愛】

超搶手！ 這價格帶很可以！激推本週熱門搶手房，符合你需求的好房！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面