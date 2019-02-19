只有一天！漢堡王2／20限時「華堡買一送一」　中南部網友哭哭了

▲漢堡王推出限時買一送一活動。（圖／記者湯興漢攝）

記者曾婉婷／綜合報導

為歡慶開學季，漢堡王於2/20推出限定「華堡買一送一」優惠活動。而此消息一出引發不少網友熱議，其中還有些中南部的網友感到遺憾說，「中南部早就沒有漢堡王了！」

全台漢堡王在2/20當日上午11：00至晚上7：00推出一日限定快閃活動，凡購買華堡單點或套餐，均可直接拿到小華堡免費兌換券乙張，兌換券期限至2019年3月25日。不過機場和兒童樂園門市則不適用此活動。

看到漢堡王推出優惠活動，也引發不少網友熱議，「高雄沒有漢堡王了>3<」、「中南部早就沒有漢堡王了，還在全台門市」、「拜託你們再回到高雄開分店吧！」、「也只開台北..」、「全台！？中部以北吧！」

另外，麥當勞則自即日起至3/19期間推出長達一個月的開春優惠券，共有六大類的優惠專區，消費者只要用手機出示畫面或列印優惠券，都能以超值的價格購買餐點。業者在官方粉絲團上發佈貼文吸引不少網友按讚分享，不少人直呼要衝一波。

根據優惠券上的內容顯示，買一送一專區有大薯、薯餅、特選黑咖啡等；輕鬆三拼則只要80元，就能享有漢堡、雞塊和飲料的套餐；而超爽大餐則是100元起；至於雙堡雙享餐為199元起；另有超值加點專區，包含小杯玉米濃湯20元、麥香魚40元等。最後一區則是活力早餐優惠，如買豬肉滿福堡加蛋加1元即享有33元飲品。