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獨／金字塔頂端「身價9位數起跳」 恢復單身思念小孩不敵死神召喚

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▲警方在死者身上搜出他曾任臉書全球資深副總裁、建設公司經理的名片。（圖／記者張君豪翻攝）

▲警方在死者身上搜出他曾任臉書全球資深副總裁、建設公司經理的名片。（圖／記者張君豪翻攝）

 記者張君豪／台北報導

曾任美商臉書公司全球採購中心副總裁、現任家族企業國內某上市建設公司經理的大同區男子（45歲）今天18日下午從自家建成圓環旁豪宅頂樓墜樓身亡，他從18樓頂墜下跌落6樓露台當場頭顱爆裂慘死、警方從他身上口袋中的名片發現他竟曾任美商臉書公司全球採購中心副總裁！而且目前任職家族企業北部某上市建設工程公司經理！對於這名一般民眾難以想像的「超級富二代」竟選擇墜樓殞落生命，警方仍在調查真正尋短原因。

大同警方調查，發現該男子曾任職臉書全球採購中心資深副總裁，目前也任職某上市建設工程公司關係企業的業務開發部經理，負責拓展公司營建工程和承包投標政府、各大機關的建案。

▲警方在死者身上搜出他曾任臉書全球資深副總裁、建設公司經理的名片。（圖／記者張君豪翻攝）

▲警方在死者身上搜出他任職自家建設公司經理的名片。（圖／記者張君豪翻攝）

警方私下透露，死者家族企業某上市建設公司，承造台灣廠辦大樓已快半世紀，家族企業營造工程跨足傳統產業和科技園區，包含宏碁、台達電、華碩、廣達、鴻海的廠房營建、外商艾斯摩爾、宏達電總部都是該公司囊括興建，2000年後該建設集團跨足醫療、飯店百貨商城、甚至公共工程領域，包含新店慈濟醫院、BELLAVITA精品百貨、上海銀行、華南銀行都是該男子家族建設公司所興建

 死者家族的建設公司以穩健優良的建設品質，曾拿下行政院公共工程金質獎章肯定，後來更跨足醫療、金融建設領域，拿下華南銀行總部大樓和馬偕醫學院等大型建設工程。也扛起台南科學園區不少上市櫃科技公司的廠房、辦公總部興建工程。

讓警方驚訝的是，不管死者曾任臉書全球採購中心副總裁、或者是現任上述上市建設公司關係企業的業務開發經理，在外人看來都是走在金字塔頂端高收入高前景的優渥工作，加上家族經營上市建設公司，實在很難令一般人想像為何這樣的「超級富二代」會選擇墜樓輕生。

對此死者家屬向警方表示，死者在臉書工作期間就飽受憂鬱症困擾，後來因罹病症狀逐趨嚴重，選擇離職休養，但又與妻子離婚，妻子和小孩選擇與他分居，導致他身心壓力過大鬱鬱寡歡。但日前死者家屬仍與他正常談笑，看不出任何異狀，這起身世顯赫的墜樓案仍有待警方調查離清主因。

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關鍵字：臉書,資深副總,上市公司,富二代,墜樓

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