獨／憾！建商富二代北市豪宅墜樓慘死　曾任臉書全球採購中心資深副總

▲警方在死者身上搜出他曾任臉書全球資深副總裁、建設公司經理的名片。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

台北市大同區建成圓環旁豪宅、18日今天下午驚傳男子從18樓摔下到6樓露台，住戶發現男子雙腿懸掛在6樓陽台外嚇得趕緊報警，警消到場鋪設氣墊，未料男子已墜樓頭顱爆裂氣絕多時。警方調查在男子身上發現名片，發現男性死者居然是社群軟體龍頭企業臉書公司全球採購中心資深副總！

轄區大同警方表示，陳姓男子身上口袋找到一張他曾任臉書高層的名片，上面的職稱是：「Senior Vice President,Golbal Sourcing Center」警方不敢置信身前這名死者居然是臉書公司全球採購中心資深副總！警方在該名男子身上找到證件，查詢資料通知該名墜樓死者家屬到警局詢問。

▲警方在死者身上搜出他目前任職自家建設公司經理的名片。（圖／記者張君豪翻攝）

警方初步調查，死者生前有憂鬱症就醫病史，加上與妻子離婚，從臉書離職後在自己家人在桃園開設的大型建設公司上班，警研判可能因工作繁忙壓力過大才會有輕生念頭、但死者家中有身心科藥物，還有一張寫有潦草英文的紙條，但並未發現遺書。

家屬下午趕到大同警分局派出所後，向警方表示，死者因罹憂鬱症多年前自臉書離職，與妻子離婚後母親取的監護權，與妻兒分居後，死者十分懷念小孩使得憂鬱症病情加重。雖然死者家境富裕且自身資產過億，但仍無法解開心中的憂愁和壓力來源。

警方表示，死者家境十分富裕，他在臉書總公司任資深副總裁就已領有千萬年薪，死者父親開設的建設公司又曾幫公私立醫院、華亞、新竹科技園區及大專院校、縣市政府承標大型建案。死者經濟條件根本是億萬富翁等級，近年更斥資買下建成圓環高樓層豪宅定居，卻可能因家庭離異壓力，加上長期纏身的憂鬱症才導致跳樓身亡。

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