越南移工變身山老鼠　移民署破史上最大外籍盜伐集團

記者張君豪／台北報導

移民署破獲台灣治安史上最大宗越南籍山老鼠盜伐林木案件！一名來台非法打工的越南外勞自立門戶，成立盜伐珍稀檜木的山老鼠集團，移民署北區事務大隊桃園專勤隊16日收網逮捕這個越南山老鼠集團成員共13人，並起獲19塊扁柏原木。專勤隊員表示：台灣扁柏早已禁伐，這些珍稀原木粗估市價超過新台幣2百萬元！

▲移民暑破或史上最大宗越南移工山老鼠集團。（圖／記者張君豪翻攝）

移民署北區事務大隊桃園市專勤隊16日破獲首例越南籍失聯移工，私下結群成黨並自組森林盜採集團，專門針對臺灣珍貴的百年扁柏（黃檜）原木下手，橫行南投武界山區肆意盜伐牟利，嚴重破壞政府保育已久之森林資源。

▲移民暑破或史上最大宗越南移工山老鼠集團。（圖／記者張君豪翻攝）

移民署接獲地方反映情資後，隨即組成專案小組，幹員跟監並蒐集這批越南移工犯罪事證後，報請桃園地檢署檢察官林育駿指揮偵辦，桃園專勤隊與中壢警分局、桃園縣兵隊、保七總隊組成專案小組開始追蹤本案，專案小組歷經數月跟監，順利於南投草屯汽車旅館查獲正在銷贓的陳姓越南籍山老鼠、黃姓買家等7人，現場並查扣19塊扁柏原木及30萬元贜款。

移民署除當場起出已經客製化切割的百年黃檜計19塊，並在主嫌租屋處搜出6塊價值更高的樹瘤原木，並於草屯中興路某大樓宿舍內查獲集團成員越南籍失聯移工共9人。

▲移民暑破或史上最大宗越南移工山老鼠集團。（圖／記者張君豪翻攝）

移民署表示：山老鼠集團主嫌陳姓越南籍男子原先受僱在台灣從事搬運贓木工作，隨著盜伐經驗增加，他自立門戶「動手搬不如自己砍」並吸收越南同鄉移工共組山老鼠集團上山盜伐，並將贓物轉賣國人牟利，從盜採至銷贓一手包辦，成為組織化的山林劊子手，移民署訊後依違反森林法、文化資產保存法等罪嫌移送偵辦。

移民署副署長鐘景琨則說，這些失聯移工將國家珍貴林木資產當成自家後花園，缺錢時就砍伐原木盜賣，無視我國法律存在，儼然成為國安問題。移民署呼籲，民眾如有發現外來人口從事非法行為或遭受剝削之情事，可以紀錄發現之時間及處所，向各縣市移民署專勤隊檢舉。