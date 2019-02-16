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森林的深處「夜間鏈鋸聲四起」　山老鼠竊3噸重櫸木

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▲山老鼠竊取3噸重台灣櫸木。（圖／記者楊均典翻攝）

▲山老鼠竊取3噸重台灣櫸木。（圖／記者楊均典翻攝）

記者楊均典／台東報導

近日林務局接獲線報，台東新武呂溪林班地旁溪邊，每到夜班間鏈鋸聲四起，於是台東林區管理處關山工作站聯合保七總隊第九大隊台東分隊、台東縣警局關山分局初來派出所共組山區查緝聯防小組，共同於霧鹿地區逮獲竊取台灣櫸滯留木之王嫌，並查獲已搬運上車的贓物裁切台灣櫸1塊，全案已移送偵辦中。

盜伐竊取林木案件頻傳，台東林區管理處關山工作站人員與台東縣警察局關山分局初來分駐所及保七總隊第九大隊台東分隊警察不敢鬆懈，在各重要高風險區域，派遣重兵埋伏，一有風吹草動，即刻多方聯合共同查緝。

在15日一早王姓在新武呂溪國有林班地旁溪谷竊取貴重木臺灣櫸1塊（重約3噸，市價數萬元），王嫌以9人座廂型車為載運工具，將運出販賣獲利，未料在15日上午8:55時於台20線199.5公里處，遭埋伏的執法人員當場攔查，人贓俱獲。而經現場清查案發位置，嫌犯從國有林班旁新武呂溪竊取台灣櫸木材，市價數萬元，全案已移送台東地檢署偵辦。

台東林管處關山工作站吳文雄主任呼籲民眾千萬不要以身試法，貪圖己利。若竊取森林主副產物，將違反森林法第50及52條，處1年以上7年以下有期徒刑，併科贓額5倍以上10倍以下罰金。也歡迎民眾提供線索共同維護山林資源。

▲山老鼠竊取3噸重台灣櫸木遭警方逮捕。（圖／記者楊均典翻攝）

▲山老鼠竊取3噸重台灣櫸木遭警方逮捕。（圖／記者楊均典翻攝）

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