林管處破獲山老鼠集團　165公斤肖楠身價破百萬　

▲新竹林管處破獲專業山老鼠集團，破獲重約165公斤、價值近佰萬元的台灣特有種珍貴肖楠樹材。（圖／新竹林管處提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

林務局新竹林區管理處於2018年接獲有山老鼠集團專門在新北市三峽地區盜伐國有林地肖楠、櫸木、檜木等珍貴樹材，再伺機運出、雕刻成藝品銷贓牟利線報，林務局編排巡護志工重點加強巡護並請烏來站人員監控現場，13日發現有可疑人物，即協請新北刑大四隊前往埋伏，三峽有木里攔查逮捕盧嫌等5名山老鼠，破獲重約165公斤、價值近百萬元的台灣特有種珍貴肖楠樹材，全案依竊盜及違反森林法罪嫌移送。

警方調查，山老鼠集團成員均為吸食第一級毒品人口，為了籌措昂貴的毒品費用，自2017年起即於新北市三峽、烏來山區，利用夜間上山砍伐珍貴林木，切割成塊，再於晨、夜間時段以大型背架式背包進行載運、囤積、雕刻、並高價販售成品牟利；專案人員在查扣物品中發現約有百年才能生成的肖楠木樹，經雕琢或製成佛珠後身價可能破數百萬元。

新竹林管處巡護志工13日下午2時許執勤時發現山徑有可疑人物，隨即由該處派員會同新北市政府刑事警察大隊偵四隊前往埋伏並報請檢察官高肇佑指揮，於13日晚間9時許，在三峽有木里攔查逮捕盧姓及陳姓等5名山老鼠成員，一舉破獲重約165公斤、價值近百萬元的台灣特有種珍貴肖楠樹材19塊、電鋸2台、無線電2隻、轎車2部等。

新竹林區管理處表示，為加強查緝盜伐，該處依據「檢警林機關查緝森林盜伐執行方案」定期召開連繫會議，主動報請檢察官指揮辦案並成立國家森林監測志工及與大學登山社團合作加強巡護強度，另研發蒐證器材且與原民部落合作防範盜伐。

新竹林區管理處呼籲：全民一起守護台灣珍貴山林資源，發現有可疑人、車，立即通報林務單位及警方，以共同維護國家珍貴自然資產。檢舉電話，0800-000930檢舉獎金最高300萬元。