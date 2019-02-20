囂張山老鼠父子檔持刀拒捕　警制伏起出紅檜樹瘤77.5公斤

▲花蓮林管處會同保七總隊凌晨攔截吳姓父子檔山老鼠，查獲4塊紅檜樹瘤。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

林務局花蓮林區管會同保七總隊花蓮分隊佈署埋伏，18日凌晨2時經埋伏攔截一對吳姓父子檔山老鼠，吳姓父子一度持刀巨埔被制伏後，在犯嫌車上查獲4塊紅檜樹瘤，總重共77.5公斤，粗估市價約9萬元，全案將依違反森林法竊取林產物及刑法妨礙公務罪移送法辦。

林務局花蓮林區管理處巡山員近期於秀林鄉磐石山區發現可疑車輛停放，經與保七總隊花蓮分隊佈署埋伏，18日凌晨2時發現嫌犯以車輛接續下山，立即通報警網攔截，吳姓犯嫌一度持刀拒捕，幸為優勢警力降伏，在犯嫌車上查獲4塊紅檜樹瘤，總重共77.5公斤，粗估市價約9萬元。

▲4塊紅檜樹瘤，總重共77.5公斤，粗估市價約9萬元。

花蓮林管處表示，紅檜為台灣特有種，材質堅韌、色澤美、具香氣，根瘤部分更因異常生長而有特殊木紋，為山老鼠覬覦的目標，經加工製為聚寶盆、花瓶、文昌筆等藝品出售供民眾收藏。林管處感謝保七總隊第九大隊的協助外，也再次呼籲民眾，勿因貪圖不法或收藏喜好而非法入山竊取珍貴的林木資源。

吳姓父子竊取林產物將可處1年以上7年以下之有期徒刑，併科贓額5倍以上10倍以下之罰金。

林管處鼓勵民眾若發現盜伐（採）等違法情事，請立即撥打林務局免付費專線0800-000930、0800-057930，經通報而查獲竊取林產物案件，林務局將立即頒發新台幣5萬元以下之獎金；檢察官偵結起訴後，將再依贓額發給等比例之獎金，不但共同守護自然資源也有檢舉獎金可拿，一舉兩得。