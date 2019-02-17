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8400萬選民白跑一趟！奈國政府半夜荒謬宣布：總統大選延後投票

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▲▼2019年2月奈及利亞總統選舉，原訂16日投票，但政府臨時宣布延期。（圖／達志影像／美聯社）

▲2019年2月奈及利亞總統選舉，原訂16日投票，但政府臨時宣布延期。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者鄭佩玟／綜合報導

擁有近2億人口的非洲國家奈及利亞，原訂16日舉行總統大選，堪稱是今年非洲最重要的一場選舉，但該國政府卻搞出一場荒謬爛戲，居然在投票前5小時突然宣布「大選延後1個星期」，2月23日才能投票。

據《紐約時報》報導，奈及利亞選舉委員會表示，選務工作遭遇了某些「挑戰」，才會臨時踩剎車，不過消息是半夜發布，許多奈國居民16日一早起床準備投票時一頭霧水，驚覺今日無票可投。甚至還有千里迢迢返鄉的選民表示相當無奈，不管是時間的安排，或是短期內實在無法負擔二度返鄉的旅費

▲▼2019年2月奈及利亞總統選舉，原訂16日投票，但政府臨時宣布延期。（圖／達志影像／美聯社）

▲選民很無奈。（圖／達志影像／美聯社）

主席雅庫布（Mahmood Yakubu）解釋，延後投票與國內安全問題或是政治運作無關，主要的原因是「近來情勢非常艱難」，例如天氣惡劣影響交通、選委會3個辦公室遭人縱火，導至選委會無法確保全國各地在同一時間開始投票，讓選舉的公信力大打折扣。

雖然雅庫布拍胸脯掛保證，選民2月23日絕對能夠正常投票，反對陣營還是強烈砲轟，延後投票根本是現任總統布哈里（Muhammadu Buhari）政府在暗中搞鬼，企圖降低投票率，藉此提高布哈里連任的機會。主要反對黨高聲呼籲，民眾務必在23日踴躍投票，支持布哈里的對手，也就是億萬富豪阿布巴卡爾（Atiku Abubakar）。

▼奈及利亞總統布哈里（Muhammadu Buhari）。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼奈及利亞總統布哈里（Muhammadu Buhari）。（圖／達志影像／美聯社）

被噴翻的總統布哈里則表示，對選委會的決定「深感遺憾」，鄭重申明自己絕無干涉選委會的運作，呼籲8400萬選民千萬要保持冷靜，別被反對聲浪影響。奈國在2015年的總統大選投票也曾延期，當時因東北部爆發嚴重動亂，伊斯蘭極端組織肆虐。

目前布哈里已高齡76歲，近年健康欠佳，長期在國外就醫，先前甚至有傳言，大家在公開場合看到的只是替身而已，而布哈里後來屢次「出面」闢謠，明顯可以看出精神與身體狀況都不好。

挑戰總統大位的阿布巴卡爾也高齡72歲，從房地產業起家，後來建立一個以運輸業為主的企業帝國，曾多次擔任或競選公職，1999年至2007年間出任奧巴桑喬（Olusegun Obasanjo）總統的副總統，被控未迴避利益衝突、洗錢。

▼奈及利亞總統大選。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼奈及利亞總統大選。（圖／達志影像／美聯社）

此次選戰富豪阿布巴卡爾模仿美國總統川普，揮出「讓奈及利亞再次偉大」（Let's Make Nigeria Work Again）大旗，放話會徹底發揮自己的企業管理才幹，將奈國的經濟命脈，石油業民營化，「在2025年之前讓5000萬人脫貧。」
布哈里則是出身軍旅，1983年到1985年間就曾擔任總統，在位期間留下惡劣的人權記錄，後來遭軍事政變推翻。沉潛30年後，布哈里在2015年東山再起，讓時任總統喬納森（Goodluck Jonathan）成為奈國歷史上第一位連任失敗的總統。

不過當時布哈里針對安全、經濟與貪腐問題開出的支票，可以說是幾乎跳光，只兌現了一些部分。國際油價長期低迷，讓奈國經濟陷入衰退，失業率與貧窮率高居不下，目前奈國約有8700萬至9100萬民眾生活在極端貧窮之中，高達1300萬名兒童無法就學

不少分析家認為，布哈里有可能成為奈國歷史上第二位連任失敗的總統。

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關鍵字：奈及利亞,總統大選,Muhammadu Buhari,布哈里,非洲

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