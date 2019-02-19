遇女友新歡他理智線瞬斷　化身敢死隊騎機車撞情敵汽車嗆：踹共

▲陳男為挽回女友，不顧對方已申請保護令，在6月期間2度登入林女臉書帳號，變更資料設定，擷取保護令內容傳給林女，更在林女家附近徘徊，對她騷擾、警告。（圖為示意圖，與新聞事件無關／達志示意圖）



記者陳凱力／新竹報導

陳男因不爽女友另結新歡，某日埋伏在女友租屋處附近對情敵叫囂還騎車撞對方的汽車。之後又利用網路竊取女友帳號上網散布嘲弄、辱罵等文字遭到提告。法官認為，陳男同時違反保護令騷擾女友，實有不該，因此依強制未遂罪判拘役20日，違犯違反保護令罪15日，應執行拘役30日，易科罰金3萬元。

新竹一名陳姓男子，因懷疑同居的林姓女友另結新歡，2018年4月間的晚上埋伏在女友租屋處附近，發現女友坐在情敵曾男的車上，氣得騎機車撞曾男的汽車，並大聲咆哮要求對方下車「踹共」，陳男邊罵邊拍打車窗，力道之大連汽車後視鏡都被他扯壞，曾男嚇得趕快打電話報警。

陳男為挽回女友，不顧對方已申請保護令，在6月期間2度登入林女臉書帳號，變更資料設定，擷取保護令內容傳給林女，更在林女家附近徘徊，對她騷擾、警告。

7月時，陳男利用臉書化名在網路散布「在威尼斯上班28號千萬別點28在新竹到處騙」、「還帶了一個小白臉」、「大家小心這個人，生活很亂，千萬小心被騙」，「小心這位叫林真心的女人，到處騙人，小心被騙，騙男人上床，然後說騷擾她，小心被騙了」等文字，嘲弄、辱罵騷擾林女。

對於林女指控，陳男也坦承不諱，法官認為，陳男僅因感情問題，不以理性溝通，以暴力方式攔停曾男車輛，要求對方下車，同時違反保護令騷擾林女，實有不該，念及已坦承犯行，雖未與曾男和解，但已與林女和解，且加重毀謗及妨害電腦使用均獲撤告，並不再追究刑事責任，因此依強制未遂罪判拘役20日，違犯違反保護令罪15日，應執行拘役30日，易科罰金3萬元。

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

