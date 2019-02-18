大鵬灣元宵燈會　新竹監獄受刑人結合「減塑環保」作品獲佳績

▲「減塑救地球‧永續海洋」以海為主軸，運用多種塑膠、橡膠資源及巧思，透過噴塗上色加工，製作各類仿真海洋生物樣貌，突顯海洋汙染的危害，傳達環境保護議題。（圖／新竹監獄提供，下同）



記者陳凱力／新竹報導

2019台灣燈會在屏東縣舉行，為結合現代藝術與傳統民俗文化活動，並增進收容人對元宵節民俗文化與節慶淵源的認識，提供收容人發揮藝術創作的機會。法務部矯正署新竹監獄每年積極參與全國燈會的花燈製作比賽，皆受社會各界人士的喜愛與好評。

2019年台灣燈會比賽位於大鵬灣國家風景區，新竹監獄參展作品「減塑救地球‧永續海洋」以海為主軸，除了以傳統絨布包覆外，運用多種塑膠、橡膠資源及巧思，透過噴塗上色加工，製作各類仿真海洋生物樣貌，突顯海洋汙染的危害，傳達環境保護議題，喚醒世人共同愛地球，護海洋，善待環境讓資源永續利用，深獲燈會評審肯定，奪得「特優」榮耀。

另一作品「五穀豐登‧諸事大吉」則以豬為主題，利用牙籤、山棕、絨布等材料，以仿真比例精心製作各種家禽家畜，作品唯妙唯肖，搭配屏東在地文物景觀及農漁產品等，突顯在地獨特風情，配合各式燈光及音效襯托下讓觀眾體驗一場華麗燈光秀，展現幸福滿溢、年年有餘的精神，期許新的一年五穀豐登、諸事大吉，獲得優等成績。

新竹監獄此次參與全國花燈競賽，投注全力精心設計與製作，除了一展多年來累積的工藝實力外，更是發揮巧思、創意，憑藉著同學自己的雙手打造亮麗的成果，消息傳來，同學雀躍不已。除為竹監帶來元宵節的歡樂外，更顯現了「努力耕耘必可歡喜收割」的道理，對實現矯正機關協助收容人蛻變重生，復歸家庭及社會的願景，更邁進了一步。

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