【英語多益通】慶元宵！燈籠英文怎麼說？

文/徐碧霞Valerie

隨著農曆新年即將結束,也代表元宵節(Lantern Festival)的到來。為了慶祝元宵,各地的燈節活動也在上週末陸續登場(kick off)。今年台灣燈節在屏東舉行,和以往不同的是,今年燈會的主燈並不是12生肖的動物,而是屏東著名的鮪魚,除了推廣地方特色外,也象徵「有餘」等豐收意涵。

燈節登場

The Taiwan Lantern Festival will officially kick off in Donggang, Pingdong, featuring a tuna-themed main lantern, which symbolizes ‘prosperity’ and ‘wealth’.

(台灣燈節即將在屏東東港正式登場,而魚形主燈象徵著「豐收」和「富足」。)

kick off (v) 「展開,開始」 也就是 start、begin 的意思。這個詞也可以用成名詞 kick-off/kickoff,所以開場時間就可以說是 kickoff time.

A parade is scheduled before the kick-off of the game.

(在比賽開始前會有個遊行。)

除了kick off 之外,也可以用 launch這個字,它也是多益測驗辦公室情境中的高頻字。產品的發表或登場常用 product launch,當然也可用「舉行」 take place或 be held。

The company is planning to launch a big outdoor advertising campaign.

(我們公司正在企劃一個大型的戶外廣告活動。)

元宵傳統

說到元宵的傳統,一定會想到燈籠,而不同的燈籠也有不同的說法。傳統的手持燈籠可用 handheld lanterns來表示,而平溪的天燈在英文上可用 sky lanterns或flying lanterns兩種方式來表示,而「放」天燈則可以用 release 這個動詞。

Thousands of tourists are drawn to the Sky Lantern Festival at Pingxi to write their wishes on the lanterns and release them into the sky.

(平溪的天燈節吸引許多旅客前來在燈籠上寫下他們的願望並將天燈緩緩升起。)

此外,台南在元宵節還有個著名的慶祝活動—鹽水蜂炮(Beehive Fireworks Festival),不少旅客和觀眾會戴著安全帽衝入蜂炮和煙火陣中,希望能消災解難並祈求好運。

Visitors to the Yanshui Beehive Fireworks Festival in Tainan are advised to wear protective gear such as helmets, masks and gloves.

(建議參觀鹽水蜂炮的遊客穿戴保護配備如安全帽,口罩和手套。)

Beehive (n)是「蜂巢」,而蜂炮則可加上fireworks 或 firecrackers來表示,放鞭炮或煙火的「放」常用 set off這個動詞片語來表示。

It’s a tradition to set off fireworks on New Year’s Eve.

(除夕傳統上會施放煙火。)

光雕藝術展

除了這些傳統元宵慶祝活動外,今年在過年到元宵這段時間還有個特別的「光雕藝術展」(Taipei Luminarie)。如隧道般的燈海,象徵了「希望」(hopes),「光明」(bright future)。台北旅遊網對這個活動的描述如下:

… the organizers will recreate the Luminarie spectacle which attracted numerous New Year revelers in Europe, US, Japan, and South Korea. The corridor of extravagant illumination extending roughly 300 meters will be installed along Renai Road Section 4 and at Citizen’s Plaza to provide Chinese New Year in Taipei a different ambience.

(主辦單位將打造類似曾在歐洲,美國,日本,南韓吸引歡慶新年遊客的光雕秀。他們將在仁愛路四段和市民廣場之間約300公尺的長廊佈置豪華珣麗的光的宴饗,期待能為台北帶來一個不同的新年氣氛。)

「lumin-」和「luc-」 這些字根有light的意思,而illuminate (v)則有 light up「點燃;點上裝飾燈」之意。

Jack took an amazing picture of the intense lightning which illuminated the sky last night.

(Jack昨晚拍了一張劃亮天際的閃電。)

spectacle (n) 是「壯觀的場面」,其中「spec-」和「spect-」 這個字根是to see/to look/to watch 「看」的意思,常出現在多益的情境中,例如:

spectator (n)「觀眾」

spectacular (adj)「壯麗的,壯觀的」

retrospect (n)「回顧」

inspect (v)「檢查」

The stadium was filled with twenty thousand spectators, who came to watch the championship game.

(球場塞滿了兩萬觀眾來觀賞這場冠軍賽。)

In retrospect, I probably should have applied for the job.

(回顧之前,我或許應該申請那個工作。)

corridor (n) 「長廊,走廊」。 「走廊,走道」在多益測驗中也有其他高頻率類似詞如 hallway、passage、 aisle 等。特別要注意的是 aisle這個字中的「s」不發音。

Personal care products are located in aisle 6. (個人清潔保養品位於走道6。)

Install (v) 是「安裝」的意思,名詞為 installation (n), 而相反就是「解除安裝」,此時可用uninstall (v)來表示。

It took me more than 1 hour to install the dish washer yesterday.

(昨天我花了超過一個小時安裝洗碗機。)

ambiance (n) 「氣氛」,也就是atmosphere的意思。

最後,今年元宵節剛好也會碰到超級月亮(super moon),相信元宵夜晚將會格外很壯觀,美麗。

多益模擬試題:

1. The restaurant around the corner will be closed since it failed the hygiene ________.

(A) inspector

(B) inspect

(C) to inspect

(D) inspection

2. To expand into European market, our company decided to ________ a branch office in Prague.

(A) set out

(B) set up

(C) set off

(D) set sail

解析:

1. 正解為(D)。本題語意為「街角的那個餐廳將關閉,因為他們沒有通過衛生檢查。」這題是文法題,在hygiene後要放名詞 inspection而非動詞或形容詞,因此答案是(D)。

2. 正解為(B)。此題題意為「為了擴展市場,我們公司決定將在布拉格開個分公司。」這裡需要一個符合語意的動詞, 因此(B) set up「建立」才是正確答案。 (A) set out和 (D) set sail都是「開始旅程」的意思。

