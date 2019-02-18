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2019台灣燈會　高鐵新左營站搭大鵬灣線有優惠

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▲2019台灣燈會　高鐵新左營站搭大鵬灣線有優惠▼ 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲台灣燈會期間，在高鐵新左營站搭乘大鵬線，有票價優惠。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

228連假即將開始，為分散返鄉、出遊的車流及人潮，交通部公路總局辦理這段期間公共運輸優惠措施；27日凌晨0時起至3月3日晚上24時止，實施「票價優惠」及「轉乘優惠」2大優惠措施，籲請乘客多利用。

公路總局屏東監理站站長榮沛華表示，「票價優惠」就是搭乘交通部核定的國道客運路線享票價平均85折優惠、使用電子票證刷卡搭乘「台灣好行」路線享半價優惠。

而民眾搭乘國道客運路線、臺鐵及高鐵在10小時內轉乘在地客運則享一段票（或基本里程8公里）免費，可省下一筆交通費，相關優惠資訊可上公路總局網站首頁(https://www.thb.gov.tw/)查詢「228連續假期公共運輸優惠措施」。

今年2019台灣燈會在屏東，加碼再優惠，燈會期間搭乘公路客運0969（燈會快線）、9127A及9189往返高鐵左營站及大鵬灣，享現金票價及刷卡票單程全票100元、半票50元優惠；另墾丁快線9189路線 228連假（2月27日至3月3日）全線刷卡票價5折、另大鵬灣-恆春、大鵬灣-南灣、大鵬灣-小灣現金票價75折優惠。

屏東監理站提醒民眾，連續假期外出旅遊或返鄉，建議多加利用大眾運輸工具，除可避免塞車之苦，也可在路程上輕鬆休息，如想來一趟遊覽車之旅可先上監理服務網(https://www.mvdis.gov.tw/)查詢合格遊覽車業者及車輛安全相關資訊，規劃合理行程，乘車時也請務必繫妥安全帶，確保行車安全。

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