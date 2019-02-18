博鰲後加碼拉台資　海南籌辦台商三亞峰會　

▲博鰲亞洲論壇會址。（圖／翻攝自博鰲亞洲論壇官網）

記者陳政錄／綜合報導

大陸海南島啟動自貿區（港）建設以來，積極拉攏台資，海南省委統戰部副部長、省台辦主任劉耿日前指出，在推動瓊（海南簡稱）台合作上，今年將利用博鰲亞洲論壇年會契機，籌辦全球台商三亞峰會，並在論壇結束後，於4月啟動兩岸創業發展基金。

一年一度的海南博鰲亞洲論壇年會將在今年3月26到29日舉辦，該論壇由25個亞洲國家和澳洲發起，為共商經濟、環境、社會等問題的高層級平台。兩岸交流部分，我方兩岸共同市場基金會2013年以來，亦每年由榮譽董事長蕭萬長率台灣工商界人士與會，在海南促成3次「蕭習會」，磋商經貿合作、國民待遇推動等議題。

▲六度「蕭習會」中，有三次式在海南博鰲亞洲論壇年會期間促成，圖為2018年4月10日上午習近平、蕭萬長兩人再度見面。（圖／記者周怡德攝）

另自去年海南啟動自貿區（港）建設，年底發布海南惠台30條措施以來，台商赴瓊投資考察增加，目前累積有超過1900台資企業在海南註冊，涵蓋農業、工業、服務業等領域。

劉耿指出，海南為台企營造良好環境，包括打造海峽兩岸(海南)科技文創產業基地，已有14家台資企業入駐，和成立海口復興城「台灣科技應用加速中心」等。今年4月，還將進一步啟動海峽兩岸(海南)科技文創產業發展基金啟動，首期規模1億元人民幣，舉辦第一屆瓊台青年創新創業大賽。

▲在去年的博鰲論壇上，習近平強調，對外開放的大門會越開越大。（圖／路透社）

中國新聞網報導稱，自去年以來，已有來自台灣的青年創業團隊「17創聯盟」營運總監黃朝凱，帶了十多位台灣青年企業家到海南考察；即將在今年4月開工，投資10億元人民幣的台資企業項目，海南穎奕國際細胞醫療中心副總裁凌楷鈞認為，惠台措施配合海南旅遊資源，有助於加大兩岸在醫療領域的合作。

劉耿進一步表示，海南將繼續推動瓊台社會文化交流合作，包括利用博鰲亞洲論壇年會契機，籌辦全球台商三亞峰會，打造瓊台企業家交流海南品牌；同時，研究推動入關便利和台商商品城建設。

他說，2018年台灣來瓊旅游人數達21萬多人次，目前海南正在推動增加瓊台直航航班，計劃從每周16班增加到每周18班。