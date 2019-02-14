藍營「地方包圍中央」搶西進　蔡打國安牌堵「藍八縣2.0版」

▲藍營八縣市2016年赴北京推銷農產品。（圖／中新網）

記者蔡紹堅／採訪報導

藍營縣市長農曆年節後紛紛表態有意前往大陸參訪，高雄市長韓國瑜更表示願與「有興趣」的縣市長同行，令人聯想到2016年「藍八縣」組團訪陸的情景，也好奇蔡政府會如何應對。對此，台北商業大學副教授黃清賢表示，藍營的縣市長很多都是新上任的，期望能在兩岸經貿上有所突破，這對無法與大陸接觸的蔡政府是很大的壓力，但應對上也只有「防堵」一個選項，如限制官員赴陸，拿「國安牌」對抗「經濟牌」。

▼高雄市長韓國瑜有意訪陸，並願與其他縣市長同行。（圖／記者宋德威翻攝）

黃清賢指出，蔡政府因為九二共識，還有跟美國走得近的關係，一直沒有辦法跟大陸交流，但另一方面，蔡政府也了解，台灣跟大陸在經濟、地緣上是很難分割的，韓國瑜的「韓流」就是靠這個起來的，很明顯的例子擺著，壓力一定會有，「藍營的縣市長大多是新上任的，想到大陸交流，就是期望能在兩岸關係上有突破，交出『拚經濟』成績，一直處於劣勢的綠營，當然也就面臨更大的壓力了。」

▼天津南開大學、台北商業大學副教授黃清賢。（圖／資料照）

黃清賢提到，雖然壓力如此巨大，但綠營目前也只有「防堵」這一個應對方式，是執政黨，在立院又有優勢，會以修法的方式來限制官員赴陸，像是延長政務官的赴陸管制，從3年拉長到15年，如果通過，那即將期滿的馬英九、吳敦義可能就去不了大陸了，「從綠營最近的動作來看，他們是以『安全牌』來對抗藍營的『經濟牌』，包括你看到總統府、陸委會跟韓國瑜的那些口水戰，綠營一直在強調的，都是國家安全。」

▼鴻海董事長郭台銘參加兩岸企業家峰會。（圖／記者蔡紹堅攝）

廈門台商協會14日來高雄與韓國瑜會談，深圳、上海的台商日前也才與韓國與見完面，韓國瑜對台商似乎有著很大的魅力。黃清賢認為，這是因為台灣的經濟「悶太久」了，出現了韓國瑜這一道曙光，自然大家都想來探探路，看一看有沒有合作機會，「韓國瑜一當選，郭台銘就邀他參加兩岸企業家峰會，雖然最後沒有成行，但你也能看到他的魅力有多強了，連郭董都推崇有加。」

不過，黃清賢也強調，台商來見韓國瑜，並不代表高雄的經濟一定就會改善，重點還是在於落實，要看後續能不能有實質的成果，「能確定的是，韓國瑜的聲勢的確給了綠營很大的壓力，從最近雙方的對嗆就能明顯看出來，韓國瑜前一天才說兩岸『你濃我濃』，隔天陸委會就說『不要恐怖情人』，當然，比起政治口水，老百姓最想要的還是實質的溫飽，手上的飯碗能不能富足。」

▼廈門台協吳家瑩等人會見高雄市長韓國瑜。（圖／記者蔡紹堅翻攝）