「高雄前瞻計畫沒有要重寫」　陳其邁：韓國瑜下次喝酒要「相揪」

▲陳其邁、韓國瑜。（圖／ETtoday製作）



記者陶本和／台北報導

高雄市長韓國瑜17日開直播開嗆，針對行政院長蘇貞昌要求市府申請前瞻計畫補助要全部改寫，嗆聲「這是什麼意思？」對此，行政院副院長陳其邁18日受訪時表示，確認過沒有所謂「重寫」，還開玩笑說，韓國瑜喝酒都沒有「相揪」實在不夠意思。

韓國瑜在自己的直播中指出，他不滿前瞻計畫補助須重寫，高喊「全台灣都欠高雄人」，他也強調，高雄犧牲環境發展台灣重工業，政府應回饋高雄才對，怒嗆「什麼意思？希望高雄失敗嗎？繼續窮困嗎？還是希望韓國瑜施政上摔死」？

▲行政院副院長陳其邁。（圖／記者陶本和攝）

對此，陳其邁18日上午出席「2019觀光節慶祝大會」時表示，高雄在前瞻計畫中獲得補助總計畫大約2,000億，中央大約要補助1,400多億，可說是在所有縣市中，民進黨政府特別照顧高雄發展基礎建設，補助的金額可說是所有縣市中最高的，補助跟計畫都不變，中央也會和地方充分合作。

陳其邁指出，早上行政院秘書長也跟高雄市政府的李四川副市長確認過沒有這件事，也跟國發會確認，也沒有人打這通電話，或是通知所謂的「重寫」。

陳其邁強調，中央對於高雄所有的補助及計畫，核定的這些都不會改變，建設高雄是中央及地方共同努力，也會希望對於地方的發展，不分藍綠，是大家共同可以攜手合作，「假如韓市長對於高雄的發展需要中央配合的地方，我們也希望就各細項需要中央協助的部分，也請韓市長放心。」

接著陳其邁半開玩笑地說，他昨天也特別注意到，他的直播韓市長都有在看，韓市長的直播自己也有看完，但是他喝酒都沒有『相揪』，實在不夠意思」！

陳其邁說，他知道韓國瑜市長的酒量很好，下次希望他假如要喝酒，當然喝酒不好，「我酒量也不如韓市長，但是要『相揪』，不管是建設或是大家對中央、地方做好府會溝通，及整體市政建設，大家能夠做好溝通的話，我相信這是我很期待、樂意看到的事情。」